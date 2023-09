Walchsee gewinnt Spitzenspiel gegen Stumm – Bruckhäusl muss sich in Kirchdorf geschlagen geben

Details Sonntag, 24. September 2023 14:13

Der SV Absam holt in der 7. Runde der Landesliga Ost den nächsten Dreier – 3:0 in Söll. Am Sonntag, dem 24.9.23 um 16 Uhr, kann Westendorf mit einem Dreier in Kufstein punktemäßig gleichziehen. Dem SV Walchsee gelingt ein extrem wichtiger Dreier – 2:1 gegen Stumm im Spitzenspiel der Runde. Der FC Bruckhäusl verliert mit der zweiten Saisonniederlage den direkten Anschluss auf die Tabellenspitze – eine 0:2 Niederlage beim SV Steinbacher Kirchdorf.

Niederlage von Bruckäusl in Kirchdorf kein Beinbruch!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In einem sehr zerfahrenen Spiel, geprägt von vielen Fouls der Gastgeber, zeichnet sich Keeper Thomas Oberhuber nach einer Ecke das erste Mal aus. Nach einer Viertelstunde die erste Chance für unsere Mannschaft durch Raphael Duregger. In der 42. Minute schießen wir in der Hintermannschaft einen Gegenspieler an, der darauf folgende Stanglpass findet noch keinen Abnehmer, unsere Abwehr stellt aber zu früh die Arbeit ein und so steht bei der 2. Hereingabe ein Kirchdorfer völlig blank und trifft zum 1:0. In der 45. Minute dann eine klare Notbremse gegen Pauli Weigand, die vom Schiri leider nicht als solche erkannt wird.

In der zweiten Halbzeit drücken die Brooks, der eingewechselte Alessandro Fuchs wird innerhalb von wenigen Augenblicken gleich zweimal gefährlich, einmal scheitert er am Goalie und einmal bringt er Cecco Klausner per Traumpass in Position, der wird aber noch abgedrängt. Von Kirchdorf nicht mehr viel zu sehen außer eine 100%ige Konterchance. Aber auch die Brooks bleiben leider relativ harmlos. In den Schlussminuten findet eine Spitzenstätter-Hereingabe keinen Abnehmer und Pauli Weigand scheitert per Distanzschuss am Goalie. Mit der letzten Aktion des Spiels rutscht der Ball noch unglücklich zum 2:0 in die Maschen.

Hinten teilweise fehleranfällig, vorne durch zu viele Ausfälle etwas zu harmlos, so muss man die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Kein Beinbruch, weiter geht es am Freitag zu Hause gegen Walchsee, Anpfiff um 20.15 Uhr!“

Stumm unterliegt in Walchsee knapp

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „In der ersten Halbzeit gab es nur wenige Torchancen für beide Mannschaften. Doch in der 20. Minute gelang Walchsee das 1:0 durch Hakan Yücel, der den Ball geschickt stoppte und aus der Drehung heraus abschloss. Aus meiner Sicht war es jedoch eine Abseitsposition. Ab der 40. Minute wurden wir stetig stärker und erhöhten den Druck auf das Tor von Walchsee. In der zweiten Halbzeit befanden wir uns fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte. In der 49. Minute landete der Ball nach einem Freistoß im Tor, doch die Fahne des Linienrichters ging hoch, was meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung war. In der 60. Minute erhöhte die Heimmannschaft auf 2:0 durch einen wunderbaren Konter. Hakan Yücel spielte einen traumhaften Pass auf Stefan Fahringer, der alleine auf das Tor zulief und erfolgreich abschloss. In der Nachspielzeit erzielten wir zwar unseren Anschlusstreffer durch Manuel Jochriem, jedoch kam dieser zu spät. Endstand 2:1

Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und an den Trainer Armin Erharter, der die Mannschaft taktisch hervorragend eingestellt hatte!"

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.