Kufstein Juniors verschaffen sich mit Sieg gegen Angerberg Luft nach unten

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 13:55

Richtungsweisende Partie in der 9. Runde der Landesliga Ost. Schwer unter Druck der Tabellenletzte SV Angerberg, die FC Kufstein Juniors mit der Chance zu einem Befreiungsschlag nach zwei Niederlagen in Folge. Die Kufstein Juniors gewinnen ungefährdet mit 4:1 und stellen damit Kontakt zum Tabellenmittelfeld her. Für den SV Angerberg wartet in der kommenden Runde schon so etwas wie ein Schicksalsspiel gegen den Tabellenvorletzten Söll. Verliert man dieses Spiel, ist damit auch der Kontakt zum restlichen Feld nicht mehr gegeben.

Zurück auf der Siegerstraße? Spielanalyse von Hans Schlichenmaier aus der Sicht der Kufstein Juniors

Nach zwei Niederlagen (Westendorf und Thiersee) und einem Torverhältnis von 0:6 war man gegen das Tabellenschlusslicht SV Angerberg gefordert, Punkte zu sammeln.Zu Beginn kombinierten die Juniors recht gefällig und hatten durch Yusufcan Güner in der 5. Minute die erste Möglichkeit, der Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Die Gäste hatten dann in Minute 12 eine Chance, doch doch nur zwei Minuten später stellte Yusufcan Güner mit einem satten Schuss auf 1:0. Marcel Hölzl legte in der 20. Minute mit dem 2:0 nach. Dann schalteten die Juniors etwas zurück und Goalie Poprzanovic musste in der 34. Minute all sein Können aufbieten, um den Anschlusstreffer von Thurner zu verhindern. Hölzl hatte in der 41. Minute bei einem Freistoß Pech, der Ball streifte über die Oberkante der

Querlatte ins Aus. Als Albrecht in der 42. Minute mit einer schönen Einzelaktion auf 3:0 stellte, schien die Partie entschieden.

Nach Wiederbeginn eine ganz andere Heimmannschaft. Sie fand nicht mehr ins Spiel, verzettelte sich in viele Einzelaktionen. Ganz anders die Gäste, die in der 50. Minute eine gute Möglichkeit hatten, Tormann Popranoviz wehrte ab, den Nachschuss setzte Handle der Trainersohn, über das Tor. Nur 2 Minuten später setzte Thurner den Ball neben das Tor und in der 69. Minute klärte erneut unser Goalie zur Ecke. In der 70. Minute nützte Yusufcan Güner einen Abwehrfehler zum 4:0. In der 79. Minute scheiterte Demircioglu vom Elferpunkt, auch den Nachschuss konnte er nicht im Netz unterbringen. Den Gästen gelang dann kurz vor Ende durch Taxacher das 4:1 (87.). Fünf Minuten Nachspielzeit brachten keine Änderung des Ergebnisses und so erreichten die Juniors nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg.

Fazit: Nach einer starken ersten Halbzeit ließen die Juniors in Halbzeit zwei das Kombinationsspiel sein, verzettelten sich in viele Einzelaktionen und hätten die Gäste die eine oder andere Chance genützt, wäre das Ergebnis nicht so hoch ausgefallen. Nächste Woche in Schwoich wird man anders auftreten müssen.

Spielanalyse von Thomas Schnellrieder aus der Sicht von Angerberg

Keine Abstellungen aus der Westliga-Mannschaft für die Juniors, vielleicht geht etwas im Grenzlandstadion für den SVA. Zudem wollte man mit zwei Fünferketten dem Gegner das Toreschießen erschweren. Dem war leider in der ersten Halbzeit nicht so. Zu viele technische Fehler, Fehlpässe en masse, zudem hatte man mit den schnellen und quirligen Spielern des Gegners seine liebe Not. Es gelang selbst fast kein Spielaufbau, weil der Ball sofort wieder verloren wurde. Und bei den Gegentoren stellte man sich auch teilweise naiv an. Ein Doppelschlag in der 14. und 20. Minute brachte den Hausherren eine schnelle 2:0 Führung. Angerberg war bemüht, kam auch durch den wieder einsatzbereiten Florens Thurner zu einer Großchance, die er jedoch leider liegen ließ. Vielleicht hätte sich das Spiel dann anders entwickelt. So erhöhte Kufstein noch vor der Pause auf 3:0. Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden.

In den zweiten 45 Minuten kam Angerberg besser ins Spiel und auch zu drei hochkarätigen Tormöglichkeiten. Doch wenn man einen Negativlauf hat, vergibt man zu viele Chancen. Und wie so oft im Fußball bekommt man das Tor, das man nicht selber erzielt. So auch in diesem Match, wo Kufstein nach einem kapitalen Abwehrfehler auf 4:0 erhöhte. Weinig später dann Elfmeteralarm im Angerberger Strafraum. Kufstein bekam einen schmeichelhaften Strafstoß zugesprochen. Doch Goalie Torggler wehrte diesen mit einer Dreifachparade ab – zuerst den Strafstoß selbst, dann den Nachschuss und zu aller letzt noch einen weiteren Torschuss. Was man dem SVA aber zugutehalten musste, sie gaben nie auf, versuchten zumindest den Ehrentreffer noch zu erzielen. Dieser gelang dann Hans-Peter Taxacher in der 87. Minnute. Somit musste man sich den Juniors mit 4:1 geschlagen geben. Unrühmlicher Höhepunkt in dieser Partie war ein „brutales“ Foul eines Einwechselspielers der Kufstein Juniors. Unverständlich, dass Schiedsrichter Jankovic dafür nur „Gelb“ gegeben hat.

Angerberg spielte mit:

Julian Torggler, Flo Hawel, Nici Luchner (Marc Kupfner), Hans-Peter Taxacher, Manuel Perthaler, Philipp Gschösser, Flo Schwarzenauer, Peter Wimpissinger, Simon Osl, Matthias Handle, Florens Thurner (Reiner Huter)

Somit muss der SVA weiter auf den ersten Sieg warten. Mit einem mageren Punkte ziert man immer noch das Tabellenende. Am kommenden Sonntag kommt es in der Buchacker-Arena in Angerberg zum Kellerduell mit dem FC Söll. Letzter gegen Vorletzter, hoffentlich nützt der SVA diesmal die Chance auf den ersten Dreier, zumal der Gegner auch angezählt sein dürfte.

