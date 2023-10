Bitterer Ausflug von Bruckhäusl nach Stumm

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:30

Eine ordentliche Klatsche setzte es für den FC Bruckhäusl in der 9. Runde der Landesliga Ost bei SVG Stumm. Stumm führt bereits zur Pause 4:1 und am Ende verdoppelt sich noch das Ergebnis auf 8:2. An der Tabellenspitze steht Westendorf nach einem 3:1 in Kirchdorf, da sich im Spitzenspiel Walchsee und Absam 2:2 getrennt haben.

Die zehn Treffer zwischen Stumm und Bruckhäusl in der Analyse

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Erneut gelang ein beeindruckender Sieg in der Stummer Lend. Bereits in der 2. Minute gingen wir mit 1:0 in Führung, dank unseres Kapitäns Fabian Rieder. Stefan Schragl legte in der 19. Minute das 2:0 nach. Leider mussten wir in der 26. Minute aufgrund einer Verletzung einen Wechsel vornehmen, da Florian Taxacher aufgrund von Rückenproblemen nicht mehr weiterspielen konnte. Nevenko Blazevic kam für ihn ins Spiel. Nur 4 Minuten später, in der 30. Minute, erhöhte unser Kapitän Fabian Rieder erneut auf 3:0. Bruckhäusl konnte in der 33. Minute durch einen Freistoß auf 3:1 verkürzen, aber unser Team antwortete schnell mit dem 4:1 in der 34. Minute erneut durch Stefan Schragl. Mit einem 4:1 Vorsprung gingen wir in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit setzten wir unseren dominanten Auftritt fort. Stefan Schragl erzielte das 5:1 in der 51. Minute, gefolgt vom 6:1 in der 57. Minute durch Kaan Sasmaz. Bruckhäusl konnte in der 67. Minute auf 6:2 verkürzen. Zum Abschluss belohnten wir uns mit zwei weiteren Toren: Manuel Jochriem traf in der 72. Minute und Stefan Schragl erzielte seinen vierten Treffer des Spiels in der 78. Minute, was zu einem Endstand von 8:2 führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zu Hause derzeit äußerst stark auftreten. Mit vier Spielen und vier Siegen sowie einem Torverhältnis von 26:4 können wir sehr zufrieden sein. Ein großes Lob geht an die gesamte Mannschaft, die heute erneut alles gegeben hat und einen beeindruckenden Auftritt hingelegt hat.

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Schon nach zwei Minuten gehen die Gastgeber per Distanzschuss in Führung. Kurz darauf trifft Fabian Kofler bei einem Freistoß die Querlatte. Gerade als der FCB besser ins Spiel kommt, kassiert man nach einem Abwehrfehler das 2:0. Mitte der ersten Halbzeit verletzt sich auch noch Goalie Horngacher und muss ausgewechselt werden. Nachdem Stumm auf 3:0 erhöht, verkürzt Sedat Erol nach einer Freistoßflanke auf 3:1. Vor der Pause dann noch das 4:1.

Weitere individuelle Fehler führen zum 5:1 und 6:1, ehe Alessandro Fuchs nach einem Gestocher sein erstes Tor für die Kampfmannschaft erzielt. Der nächste Aussetzer in der Defensive führt zu einem Elfmeter und dem 7:2 und wenig später setzen die Stummer noch einen drauf. Dass der Ausfall von vier Schlüsselspielern (Klausner, Kögl, Spitzenstätter, Weigand) schwer wiegen kann, war klar. Wenn man dann eh schon starke Stummer mit unzähligen Eigenfehlern zum Toreschießen einlädt, führt das leider zu diesem niederschmetternden Ergebnis. Nun heißt es Wunden lecken, ehe es am Samstag um 16 Uhr in Kolsass weitergeht!“

