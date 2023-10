Bruckhäusl holt Punkt in Kolsass und trifft im vorgezogenen Spiel auf Westendorf

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:54

In der 10. Runde der Landesliga Ost ist dem FC Bruckhäusl der vierzehnte Punkt der laufenden Meisterschaft 2023/24 gelungen. Beim SV Raika Kolsass/Weer gab es ein 1:1. Leader SV Westendorf konnte sich im Spitzenspiel gegen Walchsee mit 2:1 durchsetzen. Auch Verfolger Absam hat voll gepunktet – 5:1 gegen Stumm. Leader Westendorf spielt bereits am Mittwoch, dem 18.10.2023, die vorgezogene Partie der 12. Runde zu Hause gegen Bruckhäusl, Ankick ist um 19:30 Uhr.

Brooks holen Punkt in Kolsass!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In einem schwachen, kampfbetonten Landesliga-Spiel bringt Daniel Wieser den FCB nach sechzehn Minuten nach Silberberger-Vorarbeit in Führung. Direkt im Gegenzug kassiert man dann gleich den Ausgleich durch Fabian Kellner. Was dann folgt, ist nicht weiter berichtenswert. Die Brooks mit Problemen im spielerischen Bereich zeigen sich aber zur Vorwoche in Kampf und Einsatz stark verbessert. Keeper Oberhuber zeichnet sich mehrmals stark aus, auch der FCB findet nach Silberberger und Erol Chance im Goalie seinen Meister. So bleibt es bei einem gerechten Remis. Weiter geht es schon am Mittwoch um 19:30 Uhr in Westendorf, bevor man dann am Samstag um 15.30 Uhr den SV Absam empfängt!“

