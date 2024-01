Coach von Schwönwies/MIls: „Fußball muss Spaß machen!“

Details Mittwoch, 10. Januar 2024 15:57

Als Simon Lentsch im Sommer 2023 die Mannschaft der SG Schönwies/Mils übernommen hat, war das erklärte Ziel, den Puffer auf die Abstiegszone der Landesliga West möglichst komfortabel zu gestalten. Am Ende der Hinrunde sind es neunzehn Punkte Puffer geworden, auf den zweiten Tabellenplatz fehlen nur sechs Punkte. So kann man sehr optimistisch und mit viel Spass am Fußballspielen in die Vorbereitung gehen. Diese wird allerdings erst Ende Jänner 2024 starten, von zehn Wochen intensiver Vorbereitung hält Simon Lentsch wenig.

Herbstbilanz 2023?

Simon Lentsch, Trainer FG Schönwies/Mils: „Rein von den Punkten her können wir durchaus zufrieden sein, aber es kann natürlich auch immer besser gehen. Unser Ziel war es ja, mit dem Abtsieg nichts zu tun zu haben und das haben wir ja deutlich mit Tabellenplatz sechs geschafft. Manchmal hatten wir etwas Pech, bitter die verdiente Niederlage gegen Thaur, super das lässige Derby gegen Landeck. Vom Kader her müssen wir oft improvisieren, da immer wieder Spieler beruflich verhindert sind. Ich bin ja erst seit Sommer 2023 Trainer und da war natürlich keine echte Vorbereitung möglich. Insgesamt fällt die Herbstbilanz positiv aus!“

Vorbereitung auf die Rückrunde?

Simon Lentsch: „Aktuell wird auf freiwilliger Basis trainiert. Ich halte da nicht von einer extrem langen Vorbereitungszeit – zehn Wochen sind eindeutig zu viel. Deswegen beginnen wir erst Ende Jänner mit der konkreten Vorbereitung und wir werden drei Trainingseinheiten wöchentlich absolvieren. Auch bei der Anzahl der Testspiele werden wir uns eher zurückhalten. Bislang sind Testspiele gegen Oberland West, Längenfeld, meinem Ex-Club Pitztal und gegen Imst II geplant. Den Schwerpunkt in der Vorbereitung werden wir auf das Defensivverhalten legen. Offensiv sind wir ja gut aufgestellt, wenn uns das erste Tor gelingt, folgen meist weitere. Wir sind aber natürlich auch von unseren Individualisten abhängig wie die gerade drauf sind. Auf alle Fälle wollen wir vor dem ersten Spiel der Rückrunde voll fit sein!“

Kaderänderungen?

Simon Lentsch: „Es gibt bereits zwei fixe Zugänge. Und zwar wird Lorenz Heidegger von der WSG Tirol zu uns kommen und aus Nassereith Joel Tilg!“

Ziele für das Frühjahr 2024?

Simon Lentsch: „Wir werden von Spiel zu Spiel schauen. Aber ganz oben steht bei uns, dass Fußball Spaß machen muss. Es ist extrem wicht, dass alle gerne zum Training kommen!“