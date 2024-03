Highlight für Hawar Ilhan: Durchmarsch mit Landeck von der Bezirksliga in die Landesliga!

Details Dienstag, 19. März 2024 21:27

Drei Punkte liegt der SV Landeck nach der Hinrunde der Landesliga West hinter der Nummer zwei Zirl. Der klare Titelfavorit ist der FC Stubai, aber Landeck konnte sich als Spitzenteam in der Landesliga West etablieren. Kapitän Ilhan Hawar hat den Abstieg in die Bezirksliga, aber auch den raketenmäßigen Wiederaufstieg bis in die Landesliga miterlebt.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Hawar Ilhan: „Hundert Prozent, mein Papa.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Hawar Ilhan: „Angefangen beim SV Zams - seit der U15 beim SV Landeck - mit einem Jahr Unterbrechung bei der SPG Prutz/Serfaus.“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Hawar Ilhan: „Jürgen Landerer und Alexander Kregar.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Hawar Ilhan:: „Einen sehr großen! Für mich ist Fußball die wichtigste und schönste Nebensache der Welt.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Hawar Ilhan:: „Durchmarsch von der Bezirksliga in die Landesliga innerhalb von zwei Jahren.“

Bisheriges Karrieretief?

Hawar Ilhan: „Abstieg in die Bezirksliga.“

Warum spielst du gerade beim im Team von Landeck?

Hawar Ilhan:: „Da hier viele Freunde von mir spielen und der SV Landeck mir viel bedeutet.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Hawar Ilhan: „Unsere Fans und unser Stadion! Natürlich auch unsere Nachwuchsarbeit.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Hawar Ilhan: „Im oberen Drittel mitspielen und weiter junge Eigenbauspieler im Team integrieren.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Hawar Ilhan: „Die Qualität hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren verschlechtert.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Hawar Ilhan: „FC Stubai.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Hawar Ilhan: „FC Bayern München.“

Deine Meinung zum VAR?

Hawar Ilhan: „Macht das Spiel zwar fairer, hat aber auch viele Nachteile wie lange Pausen und lange Nachspielzeiten.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Hawar Ilhan: „Meiner Meinung nach nicht, weil es immer mehr nur um Geld und Investoren geht.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Hawar Ilhan: „Schnuppertrainings, diverse Vereinsaktionen in Schulen und so weiter!“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Hawar Ilhan: „Das ganze Finanzielle rund um den Fußball und die Vermarktung bei den Profis.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Hawar Ilhan: „Mama.“

Dein Vorbild im Fußball?

Hawar Ilhan: „Maldini und Puyol.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Hawar Ilhan: „Jason Statham, Denzel Wahington, Leonardo DiCaprio.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Hawar Ilhan: „Schwimmen, Skifahren, Zeit mit Freunden und vor allem mit meiner Familie verbringen und jeden Moment genießen!“

