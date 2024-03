Benjamin Barigozzi, FC Wipptal: „Mit Mut und Wille den Klassenerhalt zu schaffen.“

Details Dienstag, 19. März 2024 18:31

Als Benjamin Barigozzi vor zwei nach Steinach gezogen ist, hat er wieder begonnen zu kicken. Als Kapitän des FC Wipptal führt er sein Team ab kommenden Wochenende in die Rückrunde der Landesliga West. Eine sehr schwere Aufgabe steht bevor! Nach der Hinrunde fehlen Wipptal fünf Punkte auf den Klassenerhalt, die erste Partie in Haiming am 22. März 2024 ab 19:30 Uhr ist eine erste Härteprobe, ob man sich doch noch in der Landesliga halten kann. Innsbruck West hat fünf Punkte Puffer, Matrei, Rum und der SVI bereits zehn Punkte.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Benjamin Barigozzi: „Meine Freunde in der Schule.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Benjamin Barigozzi: „Ausbildungsverein SSV Brixen (Südtirol), ASV Milland (Südtirol), Union Innsbruck, FC Wipptal.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Benjamin Barigozzi: „Fußball begleitet mich seit meiner Kindheit und ich stecke sehr viel Freude und Zeit in den schönen Sport. Mittlerweile habe ich zwei wundervolle Kinder, da haben sich die Prioritäten doch etwas verschoben.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Benjamin Barigozzi: „Vize-Italienmeister mit SSV Brixen Junioren (entspricht der U18), Aufstieg mit ASV Milland ohne Niederlage.“

Warum spielst du gerade beim FC Wipptal?

Benjamin Barigozzi: „Da ich vor zwei Jahren nach Steinach gezogen bin, gab es für mich nichts Besseres, sich in der Gemeinde zu integrieren, als mit Fußball wieder anzufangen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Benjamin Barigozzi: „Mit Mut und Wille die Rückrunde spielen, um so den Klassenerhalt zu schaffen.“

Persönliche Anliegen?

Benjamin Barigozzi: „Ich wünsche allen eine verletzungsfreie Saison!“

