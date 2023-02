Zwei Neuzugänge in Kitzbühel und neues Vereinslied

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 19:42

„Alles für den FCK“ wird in Zukunft erklingen, wenn der FC Eurotours Kitzbühel in der Regionalliga Tirol zu Hause auflaufen wird. Ob es doch noch für die Regionalliga West reichen wird, ist höchst unsicher. Zunächst müsste dazu einmal das obere Play-Off der Regionalliga Tirol im Frühjahr 2023 erreicht werden. Vier Runden vor Schluss fehlen allerdings sechs Punkte, um unter die Top-7 zu kommen. Am 23.2.23 wurden die beiden Top-Zugänge Simon Sefernigs und Abuchi Obinwa und ein neues Vereinslied präsentiert.

Der FC Eurotours Kitzbühel hat am 23. Februar 2023 seine Zukunftspläne bei einem Pressebrunch in der Sky Bar des neu eröffneten Innsbrucker Motel One Hotels vorgestellt. Neben der Präsentation der beiden Top-Transfers Simon Sefernigs und Abuchi Obinwa wurden die Anwesenden auch über das neue Leitbild des Vereins informiert - zum ersten Mal erklang dann noch der brandneue Clubsong!

Ausbildungsverein für die ganze Region

Zu Beginn nahm Präsident Christoph Pichler zur aktuellen Situation im Verein Stellung: „Unsere beiden Neuverpflichtungen sollen mithelfen, die gesteckten Ziele des Kitzbüheler Fußballklubs zu erreichen - nämlich wieder zu den besten Amateur-Teams des Landes zu zählen. Mit den Juniors und der KM2 wollen wir in absehbarer Zeit den Aufstieg in die Gebietsliga schaffen. Ganz besonders am Herzen liegt uns natürlich der Nachwuchs des FCK, den wir noch mehr forcieren wollen. Wir sehen uns aber auch als Ausbildungsverein der ganzen Region, welcher Talenten die Möglichkeit bieten will, sich bei uns weiterzuentwickeln.“

Cheftrainer Mario Anfang über die Neuzugänge

„Simon ist ein Führungsspieler mit viel Erfahrung - kickte bereits bei den Bayern in der U17/U19 und bei den Münchner Löwen kann Spiele entscheiden. Er hatte auch Angebote von anderen Tiroler Vereinen, hat sich aber für uns entschieden. Mit dem ehemaligen U20-Nationalspieler Abuchi Obinwa, der vor Kurzem noch in der Major Soccer League (erste amerikanische Liga) aktiv war, konnten wir einen wertvollen Mann auf der 6-er Position verpflichten. Ich bin mir absolut sicher, dass uns beide Spieler weiterbringen werden.“

Alles für den FCK

Abschließend folgte noch die Präsentation des eben erst fertiggestellten „Alles für den FCK“ Vereinsliedes. Das Lied ist eine Hommage an den grüngelben Verein und seine Leidenschaft für den Fußballsport. Komponiert wurde es vom Osttiroler Musiker Günther Widemair, der auch schon viele Titel für Bands wie die Nockis, die Kastelruther Spatzen und die Amigos schrieb.

Der FC Eurotours Kitzbühel hat mit dem Pressebrunch gezeigt, dass er bereit ist, die vielseitigen Herausforderungen der Zukunft anzunehmen, um seine Fans zu begeistern und seine Ziele mit Ehrgeiz und Entschlossenheit zu verfolgen.

