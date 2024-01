Coach Paul Schneeberger zur Wintervorbereitung des FC Kitzbühel

Details Samstag, 06. Januar 2024 01:29

Vier Runden im Grunddurchgang sind in der Regionalliga Tirol noch zu absolvieren. Dann geht es in das obere und untere Play-off! Im oberen Play-off werden die Top-6 Teams wohl kaum mehr als sechs Punkte trennen, Hochspannung ist garantiert, welches Team 2024/25 in der Regionalliga West für Tirol antreten wird. Der FC Eurotours Kitzbühel ist absolut auf Kurs Top-6. Für Coach Paul Schneeberger ist der SK St. Johann der Favorit auf einen Platz in der Regionalliga West.

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Wir sind mit Platz drei und 33 Punkten sehr zufrieden. Vor allem der Abschluss mit vier Siegen in Serie inklusive TFV-Cup in Oberperfuss waren stark. In der Defensive sind wir „gut gestanden“ und haben wenige Gegentore kassiert, vorne haben wir im Abschluss sicherlich Luft nach oben!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Paul Schneeberger: „Höhepunkte wären sicherlich die beiden Bezirksderbys gegen St. Johann. Tolle Kulisse, spannende Spiele und viele Tore waren eine Werbung für den Fußball in der Region. In den Heimspielen konnte die Mannschaft nur phasenweise zeigen, welches Potenzial in ihr steckt. Da haben wir einige Punkte liegen gelassen.

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Paul Schneeberger: „Wir haben als Ziel das „obere Play-off“ ausgegeben und sind voll auf Kurs. Im Frühjahr wollen wir den Top-6 Platz schnellstmöglich fixieren.“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Paul Schneeberger: „Das Tempo hat einen extrem wichtigen Stellenwert bekommen, aber auch – bedingt durch viele Topspieler, die vorher in höheren Ligen gespielt haben, hat sich das technische und taktische Niveau erhöht!“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Paul Schneeberger: „Der VAR wird bleiben, gehört aber optimiert. Wenn zum Beispiel ein Tor erst mit fünf Minuten Verspätung gefeiert werden darf, geht dem Sport zu viel Leidenschaft verloren!“

Titelfavoriten in der eigenen Liga und Ziele für das Frühjahr 2024?

Paul Schneeberger: „Nach der Teilung der Punkte werden auch die Karten neu gemischt und alle sechs Teams haben das Potenzial, am Ende ganz oben zu stehen. Die besten Chancen auf den Aufstieg hat meiner Meinung nach St. Johann!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus?

Paul Schneeberger: „Im Dezember wurde zu Hause nach Plan trainiert. Am 11. Jänner 2024 starten wir dann mit der Vorbereitung vor Ort. Im März geht es auf ein Kurztrainingslager nach Slowenien und es stehen neben Krafteinheiten im Fitnessstudio auch einige Testspiele – unter anderem Schwaz, Kufstein und Westendorf - auf dem Programm, bevor es dann Ende März in Wörgl losgeht!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Paul Schneeberger: „Vorbereitungsturnier Uniqa-Cup am 10.2.2023, am gleichen Tag findet auch die Faschingsballerei statt!“