Erster Neuzugang in Wörgl und Testspielprogramm im Winter 2024

Mittwoch, 10. Januar 2024

Das große Ziel des SV Wörgl im Frühjahr 2024 in der Regionalliga Tirol kann natürlich nur der Klassenerhalt sein. In Griffweite ist Kundl, der Innsbrucker AC hat sich doch schon etwas vom Tabellenende abgesetzt. Zum Start des unteren Play-off erfolgt allerdings die sportlich höchst umstrittene Punkteteilung, das hilft natürlich Kundl und Wörgl im sportlichen Überlebenskampf. Wörgl hat einige Neuzugänge angekündigt, ein Zugang aus Wildschönau ist bereits fixiert!

Das sind die Testspielgegner der KM1 des SV Wörgl!

Los geht es am 2.2.2024 um 19:30 in Wörgl gegen den SC Münster. Danach wird noch ein Testspiel im Trainingslager in Kroatien stattfinden. Wieder zurück in der Heimat testet unser Team am 17.2. auswärts gegen TSV 1860 Rosenheim. Am 24.2. geht es dann auswärts gegen den SV Hall. Am 2.3. spielt Wörgl auswärts gegen den SV Kirchbichl. Am 8.3. trifft Wörgl auswärts auf den FC Kramsach. Der SV Brixen ist zu Gast in Wörgl am 12.3. um 19:30. Der letzte Test findet zu Hause am 15.3. um 18:30 gegen den SK St. Johann statt. Die Anstoßzeiten der Auswärtsspiele stehen noch nicht fest.

Erster Neuzugang in Wörgl!

Tobias Schneeberger kommt aus der Wildschönau zu Wörgl. Er kommt leihweise und ergänzt unser junges Team und zeichnet unseren Weg mit jungen Spielern weiter. Wörgl hat weitere Zugänge in den nächsten Tagen angekündigt!

Kampf um den Klassenerhalt

Im unteren Play-off der Regionalliga Tirol wird es für den SV Wörgl um den Klassenerhalt gehen. In den letzten vier Spielen des Grunddurchgangs besteht noch die Chance, die rote Laterne abzugeben bevor die Punkte halbiert werden. Kundl hat vor dem Finish des Grunddurchgangs einen Punkt Vorsprung auf Wörgl. Der IAC hat sich allerdings schon einen Polster von sieben Zählern auf die beiden Schlusslichter geschaffen. Diese werden allerdings halbiert bevor es um den Klassenerhalt geht. Die Diskussion, ob das speziell im unteren Play-off gegen den Abstieg sportlich fair ist, läuft ja bereits auch in der Admiral Bundesliga. In dieser Saison werden es aber so um die acht Punkte sein, die die sechs Mannschaften im unteren Play-off vor dem Start trennen werden.