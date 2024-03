Alen Kovacevic, SV Telfs: „Wir wollen in das obere Play-off!“

Details Montag, 11. März 2024 15:28

In zwei Wochen geht der Grunddurchgang der Regionalliga Tirol mit den vier noch ausstehenden Partien in die entscheidende Phase. Der SV Telfs trifft am 24. März 2024 um 16 Uhr auf den SK Ebbs. Eine richtungsweisende Partie für Telfs, denn es fehlen vier Punkte auf das obere Play-off. Rein mathematisch ist es also nahezu Pflicht, drei Punkte zu holen. In weiterer Folge spielt Telfs noch in Kematen, zu Hause gegen Fügen und im letzten Spiel des Grunddurchganges in St. Johann. Ligaportal.at hat den Kapitän von Telfs, Alen Kovacevic, vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat dich zum Fußball gebracht?

Alen Kovacevic: „Wahrscheinlich meine zwei älteren Brüder.“

Ausbildung und Karrierestation?

Alen Kovacevic: „Im Verein relativ sehr spät angefangen, U13 SV Telfs bis in die KM1. Davor nur mit Freunden und Familie draußen im Freien gespielt.“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Alen Kovacevic: „Werner Rott.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für dich?

Alen Kovacevic: „Einen sehr großen! Ohne Fußball wüsste ich nicht, was ich am Wochenende machen würde.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Alen Kovacevic: „Aufstieg Regionalliga West, ÖFB Cupspiel gegen Austria Salzburg.“

Warum spielst du gerade beim SV Telfs im Team?

Alen Kovacevic: „Lebe fast mein ganzes Leben schon in Telfs und habe hier das Fußballspielen gelernt.“

Was macht den Verein für dich besonders sympathisch?

Alen Kovacevic: „Unsere Fans, egal ob daheim oder auswärts! Jedes Heimspiel ist ein Highlight! Unsere Nachwuchsarbeit!“

Welche Ziele hast du dir und der Mannschaft gesetzt?

Alen Kovacevic: „Oberes Play-Off Frühjahr 2024! In den nächsten Jahren viele junge Eigenbauspieler in der KM1 zu haben.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Alen Kovacevic: „FC Volders!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Alen Kovacevic: „FC Barcelona mit Iniesta, Xavi, Busquets und so weiter!“

Deine Meinung zum VAR?

Alen Kovacevic: „Es macht das Spiel fairer z.B. Abseitsstellung. Nachteile sind allerdings sehr lange Pausen bzw. lange Nachspielzeiten.“

Was gefällt dir an der Fußballszene überhaupt nicht?

Alen Kovacevic: „Dass viele Spieler sich für das Geld entscheiden und eigentlich nicht für den Verein.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Alen Kovacevic: „Mama!“

Dein Vorbild im Fußball?

Alen Kovacevic: „Iniesta.“

Dein Lieblingsfilm/Schauspieler?

Alen Kovacevic: „The Equalizer/ Denzel Washington.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Alen Kovacevic: „Viel reisen, Zeit mit Freunden verbringen!“

