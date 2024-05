Regionalliga Tirol - OPO 2023/2024: "Betway" Expertentipp Runde 28

Und schon steht die 28. Runde in der Regionalliga Tirol - OPO vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Herbert Ramsbacher, der Trainer des SK St. Johann, hat die kommende Runde analysiert.

Fr, 24.05.2024, 19:00 Uhr

"Volders wird das Spiel des Jahres vom Pfingstmontag noch in den Köpfen haben - 0:4 Cupniederlage gegen die Reichenau. Obwohl die Gäste eine sehr gute und kompakte Mannschaft sind, wird es gegen ausgeruhte Wattener in deren Heimstadion richtig schwer. Die Wattener wollen unbedingt in die Regionalliga West und werden zu Hause nichts anbrennen lassen."