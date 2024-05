Regionalliga Tirol - UPO 2023/2024: "Betway" Expertentipp Runde 28

Und schon steht die 28. Runde in der Regionalliga Tirol - UPO vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Daniel Saxl, der sportliche Leiter des Völser SV, hat die kommende Runde analysiert.

Fr, 24.05.2024, 19:00 Uhr

"Zweites Derby in sieben Tagen. Kematen leichter Favorit mit Heimrecht. Wenn wir im siebenten Derby in Folge ungeschlagen bleiben, können wir gut damit leben in unserer aktuellen Personalsituation. Leider kein Tipp bei unserem Spiel."