Hannes Wibmer trifft für Reichenau in Fügen dreimal!

Fünfte Runde der Regionalliga Tirol und schon nach den ersten Runden kann man erahnen, wie spannend der Kampf um die beiden Play-Off Plätze für die Regionalliga West werden wird. Die obere Tabellenhälfte ganz eng beisammen, durch einige Nachtragspartien aber noch unbersichtlich. Am 24. August 2021 werden SV Innsbruck gegen Wacker Innsbruck II und der Kracher Wörgl gegen Imst nachgetragen. Auf alle Fälle oben mit dabei ist aber wieder die SVG Reichenau, die mit einem 4:1 beim SV Fügen Tabellenplatz zwei erobert hat. Real und jetzt auch nach Verlustpunkten führt aber Telfs sensationell die Tabelle an.

Nur kurze Wackelphase von Reichenau – ansonsten spielbestimmend

Reichenau geht sehr entschlossen in die Partie und dominiert das Spiel in den ersten Minuten klar. Auftrieb durch die schnelle Führung in der sechsten Minute durch Hannes Wibmer und Wibmer gelingt sogar ein Doppelpack. In der 18. Minute stellt er auf 2:0. Beide Treffer von Hannes Wibmer aus Standardsituationen – Ecke und Freistoß. Reichenau ist auf der Straße zum Dreier recht sicher unterwegs, aber der Faden reißt in der 35. Minute nach einem Tor, das sich die Kicker von Reichenau selbst machen. Stefan Hussl hat keine Probleme den Anschlusstreffer für Fügen zu erzielen. Mit 2:1 für Reichenau geht es in die Pause.

In der 61. Minute die Vorentscheidung. Eine Flanke von Fabian Kraxner und Meletios Miskovic macht es mit dem Köpfchen – 3:1 für die SVG. In der 76. Minute gelingt Hannes Wibmer der dritte Treffer zum 4:1 Endstand für Reichenau. Bis auf eine kurze Wackelphase in den Schlussminuten der ersten Hälfte ein über weite Strecken dominantes Team der SVG Reichenau.

Beste Spieler SVG Reichenau: Hannes Wibmer (ST), Dusan Simic (li. V)

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Der Dreier geht absolut in Ordnung, wir hätten noch mehr Tore schießen können. Ins Wanken sind wir nur nach dem selbst verschuldeten 1:2 Anschlusstreffer gegen Ende der ersten Halbzeit gekommen. Wir bleiben ganz oben mit dabei, ein wichtiger Erfolg!“

