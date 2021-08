Reichenau mit Chancenübergewicht gegen Wacker Innsbruck II

Details Freitag, 27. August 2021 23:53

Sechste Runde der Regionalliga Tirol in einer extrem intensiven Zeit – die siebente Runde ist die nächste englische Runde und nun werden ganz sicher die Weichen gestellt, welches Team ganz oben mitspielen wird. Die SVG Reichenau war leichter Favorit gegen Wacker Innsbruck II, die aber schon ihre Visitenkarte in der Liga abgegeben haben. Und auch gegen Reichenau bietet die junge Truppe von Wacker II einen tollen Kampf, holt zweimal einen Rückstand auf und erobert am Ende mit einem 2:2 einen Punkt. Telfs verteidigt mit einem 2:0 gegen Kufstein die Tabellenführung und spätestens jetzt muss man Telfs in den Kreis der Play-Off Anwärter aufnehmen. Imst setzt sich mit einem 4:1 bei den Haller Löwen auf Platz zwei. Schwaz und Fügen bzw. Wörgl und die Tirol Amateure trennen sich 1:1. Damit hat Telfs bereits vier Punkte Vorsprung auf Imst, Wacker II und Wörgl.

Doppelpack von Philipp Thurnbichler für Reichenau

Die junge Mannschaft von Wacker Innsbruck II gehört sicherlich zu den großen positiven Überraschungen der bisherigen Meisterschaft der Regionalliga Tirol. Aber auch SVG Reichenau hat nach durchwachsener Vorbereitung durchaus aufgezeigt. Das direkte Duell beider Mannschaften - vor etwa 200 Fans und Zuschauern - bietet einen höchst intensiven Schlagabtausch. Möglichkeiten auf beiden Seiten in den ersten Minuten, wobei Reichenau ein Chancenübergewicht hat und nicht unverdient durch Philipp Thurnbichler in der 25. Minute in Führung gehen kann. Aber die Gäste halten vehement dagegen und zehn Minuten später gleicht Rio Nitta für Wacker II aus – ein klarer Abwehrfehler der Heimelf. Reichenau hat in Hälfte eins mehr vom Spiel, Wacker II im letzten Drittel der Offensivaktionen zu ungenau, Reichenau mit den besseren Möglichkeiten. Bis zum Pausenpfiff bleibt es aber beim 1:1.

Kalte Dusche für die Gäste kurz nach Wiederanpfiff – Philipp Thurnbichler bringt Reichenau in der 47. Minute erneut in Führung. An der Charakteristik der Partie ändert sich wenig, Wacker hält sich gut im Spiel. In der 75. Minute - doch etwas überraschend – der Ausgleich der Gäste. Marcel Dosch versenkt nach einer Ecke den Ball mit Köpfchen im Kasten der Hausherren. Der erste Treffer in der Regionlliga für den blutjungen Kicker mit sehr viel Potential. Reichenau muss sich im Heimspiel gegen Wacker II mit einem Punkt begnügen, hatte aber ein doch recht deutliches Chancenübergewicht aufzuweisen.

Bester Spieler SVG Reichenau: Philipp Thurnbichler

Beste Spieler FC Wacker Innsbruck II: Florian Anderle (IV), Edin Abazovic (MF)

Masaki Morass, Trainer FC Wacker Innsbruck II: „Ein sehr intensives Spiel, in dem wir mit toller Moral zweimal wieder zurück gekommen sind. Der Punkt ist auf Grund dieser Moral aus meiner Sicht verdient, Reichenau hatte aber ein Übergewicht an Torchancen. Es war ein Kampfspiel, bei dem uns offensiv im letzten Drittel die Genaugkeit gefehlt hat. Dann hätten wir auch mehr konkrete Möglichkeiten erzeugen können. Eine ganz wichtige Erfahrung für meine junge Mannschaft, gegen eine derart starke Elf wie Reichenau antreten zu dürfen!“

