Julius Perstaller mit Hattrick binnen fünf Minuten für Telfs gegen den SVI

Details Montag, 27. September 2021 17:15

Blitzstart von Julius Perstaller und dem SV Telfs in der elften Runde der Regionalliga Tirol gegen den SV Innsbruck. Telfs führt nach zehn Minuten 3:0 – der Täter heißt Julius Perstaller. Er trifft zwischen Minute fünf und zehn dreimal. Am Ende feiert Telfs einen klaren 4:0 Erfolg und hat nun als Tabellenführer sechs Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Wörgl.

Partie nach zehn Minuten faktisch entschieden!

Daniel Osl, Co-Trainer SV Telfs: „Im Nachhinein gesehen muss man sagen, dass es nicht das erwartet schwere Spiel wurde. Was aber weniger mit dem Gegner, sondern eher mit dem Spielverlauf zu tun hat. Die 3:0-Führung nach zehn Minuten spielte uns natürlich stark in die Karten und somit wurde das Spiel nicht zur Kopfsache, da die Erwartungshaltung vor diesem Spiel natürlich sehr groß war. Julius Perstaller gelingt ein klassischer Hattrick – er trifft in Minute, fünf, sieben und zehn und damit stand es nach zehn Minuten 3:0 für Telfs.

Allerdings wussten wir auch um die Stärken des Gegners, die wir über neunzig Minuten sehr gut im Griff hatten. Leider wurde das Spiel nach der schnellen und klaren Führung aber sehr emotionslos für die weit über 500 Fans und Zuschauer am Telfer Emat geführt. Der Schlusspunkt vom Punkt durch Can Alak zum 4:0 Endstand war in der zweiten Halbzeit der Höhepunkt. Ich denke, dass der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung geht. Wir sind alle sehr froh nach der Hälfte des Grunddurchgangs die Tabelle anzuführen, wissen aber auch, wie wir das einschätzen müssen. Die kommenden Spiele werden zeigen, wie die Reise für uns weitergehen wird!“

Beste Spieler SV Telfs: Julius Perstaller, Marvin Kranebitter (beide Stürmer)

Die Knackpunkte der kommenden 12. Runde

In der kommenden Runde stehen einige richtungsweisende Partien am Spielplan. Wörgl gegen Kufstein am 1. Oktober um 19:30 Uhr ist für Kufstein die große Chance, Punkte auf den Tabellenzweiten gut zu machen, ein Dreier in Wörgl ist aber natürlich ein schwieriges Unterfangen. Kitzbühel steht faktisch vor einem Pflichtsieg zuhause gegen Leader Telfs – Ankick ist am 2. Oktober 2021 um 16:30 Uhr. Auch Imst muss die Heimpartie gegen Wacker Innsbruck II gewinnen, um den zweiten Play-Off Platz nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Reichenau wird alles versuchen am Sonntag, dem 3. Oktober ab 10:30 Uhr, bei den WSG Tirol Amateuren voll zu punkten. Zwischen dem SVI und Fügen geht es um extrem wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!