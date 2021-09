Reichenau gewinnt das Duell der Verfolger gegen Kitzbühel

Details Montag, 27. September 2021 16:09

Elfte Runde im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol – und damit ist sozusagen Halbzeit im Kampf um die beiden Play-Off Plätze für die Regionalliga West. Eine richtungsweisende Partie war sicher das Duell zwischen SVG Reichenau und dem FC Eurotours Kitzbühel. Nur der Sieger kann den direkten Kontakt zum zweiten Play-Off Platz behalten – Telfs ist ja dem Feld schon etwas enteilt. Reichenau schafft einen überraschend deutlichen und problemlosen Dreier und gewinnt gegen Kitzbühel mit 3:0, damit fehlen aktuell vier Punkte auf Platz zwei – dem SV Wörgl.

Reichenau defensiv bärenstark

Die Tabellensituation ist eindeutig - das Duell zwischen Reichenau und Kitzbühel bringt nur den Sieger in eine gute Ausgangslage im Kampf um einen Play-Off Platz in der Regionalliga West. Der Verlierer liegt bei Halbzeit des Grunddurchganges dann doch schon recht klar hinter Platz zwei zurück, Telfs ist ja bereits sensationell an der Tabellenspitze enteilt. Reichenau startet sehr kompakt in die neunzig Minuten, Kitzbühel hat aber mehr Spielanteile. Richtig gefährlich kann Kitzbühel aber nicht werden, dazu kommt nach eine rasche Führung von Reichenau in Minute sieben. Angriff über die linke Seite und der erste Treffer überhaupt für Sebastian Pittl für Reichenau. Kitzbühel mit einem starken Auftritt, aber offensiv fehlt einfach Durchschlagskraft und Präzision. Der Spielverlauf spricht außerdem für Reichenau, denn vier Minuten vor dem Pausenpfiff ist Manuel Kovatsch mit dem Kopf zur Stelle und Reichenau geht mit einer 2:0 Führung in die Pause.

Reichenau startet eiskalt in die zweite Hälfte – ein Kopfballtreffer ,nach einem Standard, von David Glänzer sorgt in Minute 49 für die Vorentscheidung. Kitzbühel schöpft in Folge die Möglichkeiten neue Spieler zu bringen voll aus – Dominik Hofer, Matteo Kogler, Christian Pauli, Andreas Plaickner und Lukas Herzog kommen in Hälfte zwei. Kitzbühel mit der ersten konkreten Möglichkeit aber erst in Minute achtzig. Reichenau bringt den Dreier ohne Probleme über die Ziellinie – eine ganz starke defensive Vorstellung und auch vorne klappt es gut.

Beste Spieler SVG Reichenau: Ulas Belek, Felix Ebner (Tor), David Glänzer

Gernot Glänzer, Trainer SVG Reichenau: „Ein klarer Erfolg gegen eine sehr starke Mannschaft von Kitzbühel. Wir haben heute defensiv kaum etwas zugelassen. Kitzbühel hatte mehr Spielanteile, konnte aber aus diesem Umstand kein Kapital schlagen!“

