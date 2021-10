Schwaz hält mit Sieg in Hall Kontakt zu den Play-Off Plätzen

Details Samstag, 02. Oktober 2021 00:53

Auftakt zur 12. Runde der Regionalliga Tirol am ersten Oktobertag 2021. Der SC Eglo Schwaz steht mit Wörgl, Imst, Kufstein, Reichenau, Wacker Innsbruck II und Kitzbühel im großen Infight um den zweiten Play-Off Platz für die Regionalliga West im Frühjahr 2022. Telfs scheint ja dem Feld an der Tabellenspitze zu entfliehen, die Anzahl der Anwärter auf Platz zwei ist aber riesig. Schwaz deswegen beim SV Hall sicherlich unter Erfolgszwang und Schwaz meistert diese Herausforderung klar mit 3:0 – aber unspektakulär. Schwaz sehr effektiv, spielbestimmend, das Spiel selbst ist aber kein Fußballfeuerwerk.

Schwaz mit Blitzstart

Über 200 Fans und Zuschauer sehen in Hall ein Spiel, in der Schwaz natürlich alles daran setzen muss, einen Dreier zu holen. Der Kontakt zu den Play-Off Plätzen soll nicht verloren gehen, der Fight um die beiden Plätze im Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2022 ist ja extrem eng. Und Schwaz legt sofort los – die Führung gelingt sehr schnell. In der achten Minute ein Eckball, gezirkelt auf Fabian Rieser, der zum 1:0 für die Gäste abschließt. Nur acht Minuten später eine ähnliche Situation. Eine kurz abgespielte Ecke, eine gute Flanke auf Johannes Kinzner und es steht 2:0 für Schwaz. Ein echter Traumstart, die Haller Löwen kalt erwischt. Das Spiel trotz der beiden frühen Tore eher arm an konkreten Möglichkeiten vor dem Kasten, Schwaz kann aber in der 28. Minute eine Aktion abermals erfolgreich abschließen. Ein Freistoß von Harald Cihak auf Johannes Kinzner und dieser trifft wieder – 3:0 für Schwaz – so geht es auch in Pause.

In Hälfte zwei ein ähnliches Bild, Schwaz viel in Ballbesitz, vor den Toren tut sich nicht viel. In Hälfte zwei ist Schwaz auch nicht annähernd so effektiv wie in Hälfte eins. Hall kann die Gäste nicht fordern, man findet keine Mittel um die Gäste in Verlegenheit zu bringen, die zwischen Minute 71 und 77 übrigens viermal wechseln. Am Ende bleibt es beim klaren 3:0 für Schwaz.

Beste Spieler SC Eglo Schwaz: Johannes Kinzner, Harald Cihak

Akif Güclü, Trainer SC Eglo Schwaz: „In Summe ein verdienter Sieg – alle Tore für uns fielen aus Standardsituationen. Das sagt auch viel über das Spiel aus – es gab nicht viele konkrete Tormöglichkeiten. Wir haben das Spiel bestimmt, waren auch die klar aktivere Mannschaft. Unter dem Strich sicherlich ein verdienter Erfolg – mit einem 3:0 muss man in Hall zufrieden sein.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!