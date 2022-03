Kufstein bezwingt Wacker Innsbruck II mit sehr viel Routine

Details Samstag, 19. März 2022 22:41

Sehr wichtiger und großer Schritt des FC Kufstein in das obere Play-Off der Regionalliga Tirol. 2:0 nach zehn Minuten gegen den FC Wacker Innsbruck II, aber 2:2 zur Pause. In Hälfte zwei lässt Kufstein aber nichts mehr anbrennen und gewinnt 4:2. Auch der SC Eglo Schwaz lässt nichts anbrennen, gewinnt gegen den SV Innsbruck mit 2:0 und damit ist das Regionalliga West Play-Off Ticket doch schon recht sicher.

Blitzstart von Kufstein

Die Heimelf startet mit Nachdruck in die Partie und versucht sofort das Kommando zu übernehmen. Die Bemühungen in offensiver Richtung werden sehr schnell belohnt. Bereits in der zweiten Spielminute können an die 300 Zuschauer und Fans über die Führung der Heimelf jubeln. Bojan Margic trifft zum 1:0 und acht Minuten später scheint bereits die Vorentscheidung gefallen zu sein. Lukas Hofmann trifft zum 2:0 für Kufstein – ein überfallsartiger Start der Hausherren. Kufstein durchaus mit Möglichkeiten die Partie schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden, aber das Spielglück neigt sich doch den Gästen zu. Diese zeigen ihre technische Qualität in sehr jungen Jahren und auch vom Einsatz lassen sie nichts vermissen. Trotzdem sind die beiden Tore zum 2:2 Halbzeitstand etwas glücklich. Florian Anderle in der 26. und Fabio Markelic in der 40 Minute sorgen für das 2:2 nach 45 Minuten – die Gäste vom Ergebnis her wieder auf Augenhöhe.

Kufstein mit viel Routine in Hälfte zwei. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 3:2 durch Bojan Margic und in Minute 58 das 4:2 durch Engincan Gündogdu. Ab diesem Zeitpunkt spielt Kufstein den Dreier souverän nach Hause.

Beste Spieler FC Kufstein: Lukas Hofmann und Marco Juffinger

Karl Schwarzlmüller, Trainer FC Kufstein: „Das war ganz sicherlich nicht unser bestes Spiel heute. Wir haben zwar offensiv das Spiel bestimmt, so wie wir es uns zuhause vorgenommen haben und sind auch sehr schnell mit 2:0 in Führung gegangen. Den Sack konnten wir nicht zumachen, haben zwei blöde Tore zum 2:2 bekommen. Wir hatten ein klares Chancenplus, der Gegner eine sehr junge Mannschaft. Die Routine hat uns dann doch in Hälfte zwei recht klar zum Dreier verholfen, der auch verdient war.“