Kitzbühel unterliegt in Hall in Überzahl!

Details Montag, 21. März 2022 01:05

Der FC Eurotours Kitzbühel kann im Frühjahr 2022 einfach nicht Schwung aufnehmen. Obwohl Wörgl und Telfs ihre Spiele verlieren, kann Kitzbühel die große Chance nicht nützen mit einem Dreier beim SV Hall wieder ein lautes Wort im Kampf um das Regionalliga-West Play-Off Ticket mitzureden. Hall gewinnt mit 1:0, Kitzbühel bringt auch in numerischer Überzahl den Ball nicht im Tor der Löwen unter. Hall macht drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Tirol, für Kitzbühel ist die Chance das Play-Off der Regionalliga West doch noch zu erreichen, wohl nur mehr theoretischer Natur.

Hall verteidigt Dreier in Unterzahl - Spielanalyse von Alois Neumayr

Beide Teams zunächst eher zurückhaltend, wobei in Minute 19 der Underdog in Führung gehen kann. Mit einem Angriff über rechts in die Mitte, wo Aleksandar Rajic steht und den Ball zur 1:0 Führung von Hall verwandelt. Am Ende der ersten Halbzeit wird es immer hektischer und wilder im Spiel, da Kitzbühel die Emotionen nicht ganz unter Kontrolle hat. Zwar hatte Kitzbühel auch gute Chancen, die aber nicht genutzt werden können, so ging es mit 1:0 für Hall in die Pause.

In Hälfte zwei ist mehr von Kitzbühel zu sehen, aber die dicke Chance in Minute 52 hat Hall, der Ball geht nur an die Stange. Nach vielen umstrittenen Situationen - wie einem vermeintlichen Foul im Strafraum von Hall und einmal im Mittelfeld, als Kitzbühel heftig reklamiert, schaut es so aus, als hätte das Schiri-Gespann leichte Probleme, beide Mannschaften unter Kontrolle zu behalten. Das Spiel wird immer hitziger, es war aber durchaus schwer zu beurteilen, ob die Reklamationen zu recht erfolgt sind. In Minute 61 sieht Jurica Mandic von Hall den Gelb-Roten Karton und damit ergibt sich für Kitzbühel die Möglichkeit das Spiel zu drehen. Es gab für Kitzbühel zwar zwei Riesenmöglichkeiten auf das 1:1, aber die Gäste bringen den Ball einfach nicht im Tor von Hall unter.

Somit gewinnt der SV Hall mit einem Mann weniger und überholt in der Tabelle Wattens. Kitzbühel muss sich jetzt was einfallen lassen, man ist immer noch in der Winterpause und konnte gegen zwei Underdogs, die im Winter aufgerüstet haben, an die Leistungen vom Herbst nicht anschließen. Oder ist es einfach der Kunstrasen? Somit ist Kitzbühel wohl aus dem Rennen um das Regionalliga West Play-Off raus, obwohl auch Wörgl und Telfs verloren haben. Für Kitzbühel müssten in den letzten zwei Spielen sechs Punkte her. Zugleich darf Wörgl nur mehr ein Punkt aus zwei Spielen und Telfs drei Punkte aus drei Spielen gelingen, Reichenau dürfte beide, noch ausstehenden Spiele, nicht gewinnen.

Beste Spieler SV Hall: Aleksandar Rajic, Matthias Rettenwander (Tor)

Punkt wäre verdient gewesen!

Markus Dorn, sportlicher Leiter FC Eurotours Kitzbühel: „Wie schon letzte Woche fanden wir nur sehr schwer ins Spiel, der Start ins Frühjahr gestaltet sich etwas holprig. Die Haller gingen auf dem Kunstrasenplatz in Absam in Führung, trotz einer Großchance von Maurice Entleitner - Hall konnte auf der Linie retten - keine unverdiente Führung für den Gastgeber. Die zweite Hälfte begann auch nicht viel besser, erst nach dem Ausschluss von Mandic (Hall) kamen wir besser ins Spiel, doch gelang es uns nicht den dann doch verdienten Ausgleich zu erzielen, wir hatten speziell in den letzten zwanzig Minuten gute Möglichkeiten. Ein für uns enttäuschender Saisonstart, trotzdem Kopf hoch und nach vorne schauen.“

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel: Maurice Entleitner (ST) und Dejan Kostadinovic (V)