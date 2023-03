Faustdicke Überraschung zum Auftakt: Wörgl bezwingt Schwaz!

Details Samstag, 11. März 2023 02:42

Die ersten beiden Meisterschaftspartien 2023 im Tiroler Unterhaus gingen am 10. März über die Bühne – die Regionalliga Tirol hat die hochdramatische Schlussphase des Grunddurchganges eröffnet. Fügen und Telfs trennten sich 2:2, der SV Wörgl sorgt für die erste faustdicke Überraschung. Regionalliga West Play-off Kandidat SC Eglo Schwaz konnte mit 2:1 bezwungen werden. Die beiden Trainer Yasar Demir und Martin Hofbauer analysieren die Partie.

Verdienter Sieg – wir haben mehr für die Offensive getan!

Yasar Demir, Trainer SV Wörgl: „Die ersten zehn Minuten haben wir uns in diesem Auftaktspiel 2023 schwergetan. Aber dann kamen meine Jungs immer besser in die Gänge. Gute Umschaltaktionen meiner Elf und allgemein ein sehr hohes Tempo beider Mannschaften. Schnell wechselnde Szenen, wir sind aber hinten sehr kompakt gestanden und haben nichts zugelassen. So ging es torlos in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann für meine Elf ähnlich wie Halbzeit eins – wir sind abermals nur sehr schwer in Schwung gekommen. Dann Glück für mein Team – ein Pfostenschuss von Schwaz – da hätten wir auch 0:1 zurückliegen können. In der 64. Minute die Führung für Wörgl durch Patrick Deutsch. Meine Jungs sehr kompakt, beachtlich für eine sehr junge Elf, die außerdem mit sehr viel Kampfkraft dagegen gehalten hat. Nach einem gelungenen Umschaltspiel in der 74. Minute die 2:0 Führung durch Yigit Baydar. In der Nachspielzeit gelingt Schwaz dann noch das 1:2. Eine Topleistung meiner Mannschaft, aus meiner Sicht geht der Sieg absolut in Ordnung. Wir hatten die besseren Möglichkeiten und waren vor allem offensiv wesentlich engagierter!“

Klassischer Selbstfaller!

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Das war heute ein klassischer Selbstfaller. Ein individueller Fehler hat zum 0:1 geführt, das 0:2 hat ein unglücklicher Pressball eingeleitet. Wir hatten vorher einen Stangenschuss, uns hat heute auch das Glück gefehlt. Aus meiner Sicht gab es vier Torchancen für uns und zwei für Wörgl. Das war aber heute zu wenig um Wörgl, die doch phasenweise glücklich agiert haben, zu besiegen. Unser Treffer in der 94. Minute ein Volleyschuss von Philipp Riegler.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei