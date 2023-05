Imst gelingt extrem wichtiger Dreier gegen Telfs – Kantersieg von Fügen gegen Silz/Mötz

Details Freitag, 26. Mai 2023 01:10

Im oberen Play-off der Regionalliga Tirol steht ja Silz/Mötz schon als Sieger fest. Um Platz zwei und drei ist es aber spannend geblieben. Das Trio Imst, Schwaz und Fügen liefert sich einen Dreikampf um zwei Plätze in der Regionalliga West 2023/24. Dem SC Sparkasse Imst gelingt ein goldener 1:0 Erfolg gegen den SV Telfs, der SV Fügen schießt die SPG Silz/Mötz mit 7:0 ab.

Imst vor dem Cupfinale sehr fokussiert!

Bernhard Lampl, Trainer SC Sparkasse Imst: „Ein wirklich schöner und wichtiger Sieg für meine Mannschaft. Die erste Halbzeit ist sehr ausgeglichen verlaufen. In der 20. Minute eine Topchance für Telfs, die aber nicht verwertet wurde. Dann hatten wir einen Lattenschuss durch Stefan Lorenz. Zur Halbzeit torlos. Telfs ist tief gestanden, hatte aber zu Beginn der zweiten Hälfte abermals zwei tolle Möglichkeiten zur Führung. Wir haben an die Latte geschossen, einmal hat Telfs den Ball von der Linie gekratzt. In der 76. Minute unsere Führung, ein Abpraller, den Valerio Espa verwandeln konnte. Dann ist nichts mehr Wesentliches passiert. Wir mussten heute auf vier Stammspieler verzichten. Zudem ganz schwierig für meine Jungs fokussiert zu bleiben. Am Pfingstsonntag gibt es ja das Cupfinale gegen Oberperfuss, da muss man schon den Kopf frei bekommen für so ein Spiel, das ja ganz wichtig für die kommende Saison war!“

Fügen gelingt Kantersieg – und mischt weiter um den Aufstieg mit!

Bei der SPG Silz/Mötz scheint doch ein wenig die Luft draußen zu sein. Der SV Fügen feiert einen 7:0-Kantersieg gegen den Tabellenführer. 3:0 zur Pause durch Treffer von Alexander Gründler, Stephan Kuen und Stefan Hussl. In Hälfte zwei ein weiterer Treffer von Gründler, zudem Manuel Jochriem, Velibor Keser und Matteo Steiner mit einem Torerfolg. Imst, Schwaz und Fügen trennen damit drei Punkte. Nur zwei Mannschaften aus diesem Trio werden wohl an der Regionalliga West 2023/24 teilnehmen dürfen. Kufstein wird nach dem 2:2 gegen Reichenau das laufende Play-off der Regionalliga West eher nicht mehr gewinnen können. Damit gibt es nur fünf Tiroler Startplätze in der Regionalliga West 2023/24 für Tirol. Imst spielt am 3. Juni noch auswärts gegen Silz/Mötz, Schwaz und Fügen treffen direkt aufeinander. In der letzten Runde am 10. Juni 2023 das direkte Duell zwischen Imst und Fügen und Schwaz spielt in Telfs.

