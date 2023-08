Aufsteiger Ebbs startet mit Dreier gegen Kundl!

Details Dienstag, 01. August 2023 00:00

In der Aufstiegsrelegation 2022/23 der Tirol Liga konnte sich der SK Blitzschutz Pfister Ebbs gegen die Haller Löwen durchsetzen. Der erste Auftritt in der Regionalliga Tirol 2023/24 fand vor an die 900 (!) Fans und Zuschauer statt. Ein sehr enger Duell gegen den SC Holz Pfeiffer Kundl, den Ebbs knapp mit 3:2 gewinnen konnte. Kundl mit großer Moral – ein 0:2 konnte wettgemacht werden, aber Ebbs sichert sich am Ende doch den Dreier.

Punktegewinn für Kundl in Ebbs wäre möglich gewesen!

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Leider ein missglückter Saisonauftakt für den SC Pfeifer Holz Kundl, denn das Spiel in Ebbs ging mit 2:3 verloren. Das Spiel begann für Kundl sehr unglücklich, denn ein abgefälschter Freistoß von Marcello Dindl brachte die Gastgeber bereits nach acht Minuten früh in Führung. Der zweite Torschuss bedeutete auch den zweiten Treffer. Daniel Wurnig versenkte das Leder sehenswert ins Kreuzeck. Aber Kundl kam zurück. In der 35. Minute gelang Marcel Klingler der Anschlusstreffer, nur vier Minuten später glich Christopher Kern zum 2:2 Pausenstand aus. Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichen, es gab Chancen für beide Teams, eine davon verwertete Daniel Wurnig zum 3:2 in der 76. Minute. Schade, ein Punktegewinn wäre für Kundl sicher möglich gewesen Bester Kundler: Marcel Klingler (V), ein Tor, ein Assist!“

Regionalliga Tirol Runde zwei!

Der SC Kundl bekommt es in Runde zwei mit einem weiteren Aufsteiger zu tun – dem sehr starken Team des SV Völs – Ankick in Völs am 4.8.23 um 18:30 Uhr. Kitzbühel empfängt eine halbe Stunde später das Team des SV Fügen. Der Kracher der Runde steigt wohl am Samstag, dem 5.8.23, um 17:30 Uhr in Volders – der Tabellenführer SK St. Johann ist zu Gast. Drei Spiele am Sonntag! Um 17 Uhr Telfs gegen den Innsbrucker AC und Wörgl gegen die WSG Tirol Juniors. Eine halbe Stunde später trifft Ebbs auf Kematen.

