Knappe Auftaktniederlage der WSG Tirol Juniors gegen Telfs

Details Montag, 31. Juli 2023 00:03

Die erste Runde der Regionalliga Tirol 2023/24 ist Geschichte. Zum Abschluss gab es am Sonntag, dem 30. Juli 2023, zwei knappe Erfolge für Ebbs gegen Kundl (3:2) und des SV Telfs bei den WSG Tirol Juniors. Der SK St. Johann lieferte mit einem 3:0 gegen den SV Wörgl die Überraschung der Runde und steht auch nach der ersten Runde an der Tabellenspitze.

Die Treffer für Telfs fallen aus Standardsituationen

Manuel Ludwiger, Trainer WSG Tirol Juniors: „Wir erwischten den besseren Start ins Match und gingen bereits in der zweiten Minute durch David Jaunegg in Führung. Ballgewinn im Mittelfeld. Nach einer Steil-Klatsch-Kombination wurde in die Tiefe auf David Jaunegg gespielt, der den Ball mit dem ersten Kontakt annahm und mit dem zweiten Kontakt im Tor unterbrachte. Bis zur 15. Minute waren wir weiterhin überlegen und verpassten es, das zweite Tor nachzulegen. In der Folge kam Telfs besser in die Zweikämpfe und hatte den ein oder anderen gefährlichen Konterangriff dabei. In der 33. Minute verschliefen wir einen schnell abgespielten Freistoß und Telfs glich durch Tobias Parth aus. In dieser Phase des Spiels war der Ausgleichstreffer auch vollkommen verdient. Der Gegentreffer schien ein Weckruf für meine junge Mannschaft gewesen zu sein. Wir fanden noch zwei Chancen sowie einen Lattenschuss vor. Leider blieb es zur Pause beim 1:1.

Wir kamen nach der Pause wieder besser aus der Kabine und hatten abermals zwei Minuten nach Wiederanpfiff einen Sitzer durch David Jaunegg. Diesmal konnte Telfs-Tormann Christoph Häfele parieren. In der Folge waren wir über weite Strecken spielbestimmend, Telfs blieb vor allem über lange Bälle gefährlich. In der 63. Minute fiel das 1:2 durch Julius Perstaller – abermals nach einer Freistoßflanke. Telfs verlegte sich von da an vermehrt aufs Verteidigen. Wir erspielten uns Chance um Chance, leider verhinderte immer ein Bein der Verteidiger, der gegnerische Torhüter oder die Latte den 2:2-Ausgleich. So blieb es beim knappen 2:1 Erfolg der Gäste.

Gratulation an den SV Telfs, sie haben eine junge, giftige Mannschaft, die nie aufgibt und bis zum Schluss kämpft. Für uns ist es ein bitterer Auftakt, zumal beide Gegentreffer aus Standardsituationen resultierten und wir einige Chancen vorfanden, die wir leider nicht genutzt haben. Nun heißt es, das Spiel sauber zu analysieren und im nächsten Match wieder voll anzugreifen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei