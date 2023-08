Kundl besiegt Aufsteiger Völs auswärts

Details Samstag, 05. August 2023 13:56

Auftakt zur zweiten Runde der Regionalliga Tirol mit dem Duell des Aufsteigers Völser SV und dem SC Holz Pfeifer Kundl. Völs in Runde eins mit einer starken Vorstellung in Runde eins und einem 2:2 beim IAC, Kundl ist dem SK Ebbs knapp 2:3 unterlegen. Kundl gelingt ein schneller Treffer, Völs hat offensiv Probleme. Kundl macht per Strafstoß den Sack zu und gewinnt mit 2:0.

Nicht unverdienter Sieg!

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl feiert einen nicht unverdienten 2:0 Auswärtssieg in Völs. Kundl begann gut und ging bereits nach acht Minuten durch Benjamin Weidhofer in Führung. Die Gastgeber waren anschließend zwar feldüberlegen, kamen aber kaum zu zwingenden Torchancen. Kundl versuchte in schnellen Gegenstößen zum Erfolg zu kommen, was nach 41 Minuten beinahe gelungen wäre, doch ein Schuss des sehr agilen Benjamin Weidhofer klatschte von der Stange zurück ins Feld. Nach dem Wechsel erhöhte Völs den Druck, aber der SCK stand gut und sicher und ließ nur wenig zu. Die Entscheidung dann nach 70 Minuten. Der eingewechselte Marco Steiner entwischt der Abwehr und kann nur regelwidrig im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwertete der Gefoulte selbst ganz sicher. Völs rannte weiter an, man merkte bei den Gastgebern allerdings das Fehlen von Stürmer Marco Hesina recht deutlich. So spielte Kundl den Sieg recht sicher nach Hause!“

Der Schlager der Runde am späten Samstagnachmittag!

Um 17:30 Uhr trifft am Samstag, dem 5.8.23, der FC Volders auf den SK St. Johann – das Spitzenspiel der Runde! Beide Teams konnten in Runde eins voll punkten. Drei Spiele dann noch am Sonntag. Um 17 Uhr empfängt Telfs die Kicker des IAC und die WSG Tirol Juniors sind in Wörgl zu Gast. Eine halbe Stunde später die letzte Partie der zweiten Runde – Ebbs hat Kematen zu Gast.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei