Torloses Remis zwischen Volders und St. Johann – Fügen gewinnt in Kitzbühel knapp!

Details Sonntag, 06. August 2023 00:53

Im Spitzenspiel der zweiten Runde der Regionalliga Tirol zwischen dem FC Raika Volders und dem SK St. Johann gab es keinen Treffer. Chancen waren Mangelware, das torlose Remis am Ende die fast logische Konsequenz. Der SV Fügen konnte in der zweiten Runde anschreiben. Ein nicht unverdienter 1:0 Erfolg beim FC Eurotours Kitzbühel. Ebbs zu Hause gegen Kematen und Telfs vor den eigenen Fans gegen den Innsbrucker AC können nun am Sonntag, dem 6.8.23, mit einem Sieg und damit mit weißer Weste an die Tabellenspitze springen. Die dritte Partie am Sonntag bestreiten die noch punktelosen Teams von Wörgl und den WSG Tirol Juniors.

Chancenarmes, aber intensives Duell zwischen Volders und St. Johann

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Aus meiner Sicht war es ein gerechtes Remis. Ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel. Halbchancen auf beiden Seiten, aber so eine richtig konkrete Möglichkeit hatte weder Volders noch St. Johann. Deswegen geht die Punkteteilung aus meiner Sicht in Ordnung!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen, Torchancen waren absolute Mangelware. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein Übergewicht, aber auch keine so wirklich konkrete Möglichkeit. Trotzdem waren wir dem Sieg in der zweiten Hälfte näher, hatten mehr Spielanteile, aber der letzte Pass hat gefehlt. Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt gerne genommen, nach der Partie sehe ich eher zwei verlorene Punkte!“

Fügen holt Dreier in Kitzbühel

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Wir haben uns für dieses Match viel vorgenommen, konnten unsere taktischen Vorgaben speziell in den ersten 45 Minuten aber nicht umsetzen. Der frühe Gegentreffer in der vierten Minute durch ein Eigentor sowie der verletzungsbedingte Wechsel schon in der Anfangsphase waren natürlich alles andere als hilfreich. Wir haben dem Gegner zu viel Platz gelassen, waren oft einen Schritt zu spät. Nach der der Pause haben wir umgestellt, sind aggressiver in die Zweikämpfe gegangen. Wir hatten auch einige gute Tormöglichkeiten, Fügen konnte aber zweimal auf der Linie retten. Mit etwas mehr Glück hätten wir einen Punkt machen können. Aufgrund des Spielverlaufs war der Sieg von Fügen aber nicht unverdient. In der kommenden Woche werden wir natürlich hart arbeiten, um gut vorbereitet ins Derby gegen St. Johann zu gehen.“ (Quelle: FC Eurotours Kitzbühel facebook)

