Relegationsaufsteiger Ebbs nach Sieg gegen Kematen Tabellenführer – Punkteteilung zwischen Telfs und dem IAC

Details Montag, 07. August 2023 00:51

Zwei Runden sind in der Regionalliga Tirol 2023/24 gespielt und nur mehr der Aufstiegsrelegationssieger SK Blitzschutz Pfister Ebbs trägt noch die weiße Weste. Gegen den SV Kematen sah es nach ein paar Minuten zwar bitter aus, aber Ebbs dreht einen 0:2 Rückstand noch in einen 4:2 Erfolg. Der Innsbrucker AC holt das zweite Remis – ein ziemlich glückliches 2:2 beim SV Telfs. Starke Meldung der WSG Tirol Juniors mit einem 3:1 in Wörgl. Wörgl und Kematen damit noch ohne Punkt nach zwei gespielten Partien.

Coach des IAC: „Sehr glücklicher Punkt in Telfs!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Das Spiel hat aus unserer Richt perfekt begonnen. In der 9. Minute die Führung durch Stefan Pantic. Kurz darauf ein Sitzer zum 2:0 – der Ball geht aber nur an die Latte. Danach haben wir komplett den Faden und den Zugriff auf das Spiel verloren. Telfs die klar bessere Mannschaft und noch vor der Pause das 1:1 durch Arda Taflan. Ähnlich schlecht sind wir auch in die zweite Hälfte gestartet – in der 51. Minute vollkommen verdient der 2:1 Führungstreffer der Heimelf vor über 600 Zuschauern durch Amel Kovacevic. Sehr glücklich, dass es uns doch noch gelungen ist durch einen Strafstoß in der 75. Minute, den Boris Mitrovic verwandelt hat, auf 2:2 zu stellen. Wir hätten zwar das Spiel durch die sehr gute erste Hälfte auch gewinnen können, aber über neunzig Minuten gesehen war es ein sehr glücklicher Punkt für meine Mannschaft!“

Kematen in Hälfte eins gut – Ebbs in Hälfte zwei sehr gut!

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Extrem unglücklicher Start für meine Mannschaft in das Spiel. Ein Doppelschlag der Gäste vor an die 500 Zuschauer und Fans in der vierten und sechsten Minute und wir lagen mit 0:2 zurück. Die Treffer für Kematen haben Markus Plunser und Maximilian Plattner erzielt. Kematen mit starker Vorstellung in der ersten Hälfte mit einer absolut verdienten 2:0 Pausenführung. Für die zweite Halbzeit hat sich meine Mannschaft einiges vorgenommen und der schnelle Anschlusstreffer in der 54. Minute durch Tobias Rau hat mächtig Auftrieb gegeben. Sechs Minuten später das 2:2 durch Marcello Dindl und in Folge eine ausgezeichnete Darbietung meiner Mannschaft. Mario Geiersberger hat uns in der 67. Minute mit 2:1 in Führung gebracht und in der 84. Minute hat Johannes Harasser den Sack zugemacht. Kematen war in der ersten Hälfte gut, wir waren in der zweiten Hälfte sehr gut. Beide Mannschaften im Abschluss sehr effektiv!“

