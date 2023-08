Erster Dreier für die WSG Tirol Juniors in Wörgl!

Details Dienstag, 08. August 2023 00:41

Die zweite Runde der Regionalliga Tirol ist Geschichte! Beeindruckend eine sehr reife Vorstellung der jungen Mannschaft der WSG Tirol Juniors beim SV Wörgl. Die Juniors überraschend effektiv und abgeklärt – 3:0 nach dreißig Minuten. Am Ende der erste Dreier mit einem 3:1 Erfolg beim SV Wörgl. Nun nimmt die Meisterschaft Fahrt auf – eine englische Woche steht an! Die Runden drei, vier und fünf werden binnen acht Tagen ausgetragen.

Junge Wattener in Wörgl überraschend effektiv im Abschluss!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Ein gutes Spiel beider Mannschaften, wobei die Gäste im Gegensatz zu unserem Team ihre Torchancen eiskalt nützten. Es hätte zur Halbzeit auch 3:3 stehen können. Aber die Gäste treffen in der ersten Minute durch Renato Babic, in der 21. Minute durch Mathew Thomas Clemence Collins und in der 27. Minute durch Thomas Geris. So stand es 3:0 für die WSG Tirol Juniors nach 45 Minuten. Im zweiten Abschnitt drückten dann Schöpf und Co. die Wattener mehr und mehr zurück und in der 66. Minute konnte dann der zur Halbzeit eingewechselte Patrick Deutsch auf 1:3 verkürzen. Die jungen Gäste gefielen ihrerseits mit guten Konterangriffen, die aber zu keinem weiteren Treffer führten. Die Hausherren waren bis zum Schlusspfiff bemüht, ein weiterer Treffer hing förmlich in der Luft, wollte aber nicht gelingen. Das Spiel hätte durchaus auch 3:3 oder 4:4 ausgehen können. Mit den jungen Wattener stellte sich in Wörgl ein gutes Team vor, die für die Zukunft berechtigte Hoffnungen wecken können!“

So geht es weiter!

Nun geht es in der Regionalliga Tirol in eine englische Woche. Am 11. und 12. August wird die dritte Runde gespielt, am 14. und 15.8.2023 die vierte Runde. Tabellenführer Ebbs bekommt es am 11.8. um 19 Uhr auswärts mit Fügen zu tun. Der Schlager der dritten Runde wird am 12.8 um 17 Uhr in St. Johann angepfiffen – Kitzbühel ist zu Gast. Wörgl versucht am 12.8. um 17:30 Uhr beim Innsbrucker AC den ersten Punkt einzufahren. Auch Kematen steht noch ohne Punkte da – die nächste Chance am 11.8. um 19:30 Uhr in Kundl.

