Siege für Volders gegen Kematen und Kitzbühel in Ebbs – oberes Play-off ausgelost!

Details Sonntag, 14. April 2024 00:22

In der letzten Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol konnte sich der FC Eurotours Kitzbühel im Spitzenspiel beim SK Freisinger Ebbs mit 3:1 durchsetzen. Ebenso 3:1 gewinnt der FC Raika Volders gegn den SV Kematen. Damit startet das obere Play-off mit dem SK St. Johann als Tabellenführer nach einem 3:0 gegen den SV Telfs. St. Johann hat nach Punkteteilung einen Zähler Vorsprung auf Volders und Kitzbühel, drei Punkte Vorsprung auf die WSG Tirol Juniors, vier Punkte Vorsprung auf Fügen und fünf Punkte Vorsprung auf Ebbs. Das obere Play-off startet am 19.4.24 mit der Partie Kitzbühel gegen Volders, am 20.4. wird WSG Tirol Juniors gegen Fügen angepfiffen und am 21.4. Ebbs gegen St. Johann. Hochspannung garantiert!

Doppelpack durch Matteo Braconi für Volders gegen Kematen

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein tolles Spiel von meiner extrem jungen Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von zwanzig Jahren. In der ersten Hälfte waren wir etwas besser. Der Führungstreffer bereits in der 7. Minute durch Matteo Braconi. Kematen in Hälfte zwei sehr stark. Das verdiente 1:1 in der 51. Minute durch Elias Ulses. Neun Minuten vor Schluss ein Konter meiner Elf und das 2:1 durch Jakob Triendl. In Folge waren dann wieder wir die Chefs am Platz. Zwei Minuten später die Entscheidung mit dem 3:1 durch Matteo Braconi.“

Kitzbühel gewinnt das Schlagerspiel in Ebbs

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „In der ersten Halbzeit Sommerfußball im April. Durch ein Handspiel im Strafraum kommt es in der 13. Minute zu einem Penalty für uns, den David Spak verwertet. Im Gegenzug schlafen wir aber in der Defensive und so gelingt Danile Gruber das 1:1. In Folge ein zerfahrenes Spiel ohne konkrete Torchancen. In der letzten Spielminute ein Freistoß für uns und Kopfballtreffer durch David Spak zum 2:1 für Kitzbühel. Eine glückliche Führung. In der zweiten Halbzeit sind wir aber klar besser. Drei bis vier dicke Möglichkeiten, Ebbs rettet auf der Linie. Raffael Kogler schießt knapp vorbei. In der letzten Spielminute das 3:1 durch Thomas Ritter. Verdient gewonnen!“

