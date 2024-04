Kitzbühel erkämpft sich Dreier in Kundl!

Details Montag, 08. April 2024 16:55

Nach der vorletzten Runde des Grunddurchganges der Regionalliga Tirol stehen St. Johann, Volders, Kitzbühel, die WSG Tirol Juniors, Ebbs und Fügen als Teilnehmer des oberen Play-off fest. Der FC Eurotours Kitzbühel bleibt mit einem 2:1 Erfolg beim SC Holz Pfeifer Kundl auf Schlagdistanz zur neuen Nummer eins St. Johann und zur Nummer zwei Volders. Sowohl der Kampf um Titel und Aufstieg als auch der Kampf gegen den Abstieg wird es nach der Punkteteilung in der Regionalliga Tirol hochdramatisch bleiben. Natürlich stellt sich vor allem im unteren Play-off die Frage der sportlichen Gerechtigkeit. Kundl und Wörgl haben dann nicht mehr acht bzw. elf Punkte Rückstand auf das restliche Feld, sondern nur mehr die Hälfte. Aber diese „Halbierung“ kommt ja für keine Mannschaft überraschend.

Die Spielanalyse vom Obmann von Kundl und vom Trainer von Kitzbühel

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Kundl zeigte gegen Kitzbühel eine gute Leistung und hätte sich zumindest einen Punkt verdient. Die Gäste waren aber cleverer und nutzten zwei Abwehrpatzer zu zwei Treffern aus. Kundl warf zwar gegen Ende alles nach vorne, blieb aber im Abschluss glücklos!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Kundl war zu Beginn der Partie die ganz klar bessere Elf. In der 11. Minute die Führung für Kundl durch Marcel Klingler. Mit Glück konnten wir einen 0:2-Rückstand verhindern. Unsere Kicker immer einen Schritt zu spät. Nach einer Standardsituation das 1:1 in der 23. Minute durch Andreas Wörndl. Knapp vor der Pause das 2:1 für uns durch Joseph Junior Asante. In Hälfte zwei zum Schluss Kundl stark, aber kaum nennenswerte Möglichkeiten. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit!“

SK St. Johann nach Kantersieg in Völs neuer Tabellenführer!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Überragendes Spiel unserer Mannschaft. Wir waren sehr fokussiert und ließen vom Anpfiff weg keinen Zweifel aufkommen, wer dieses Match gewinnen wird. 2:0 zur Pausenführung durch Krimbacher und Pauli. Spätestens nach dem 3:0 durch Pauli war das Spiel entschieden. Besonders freuen mich die Torpremieren von Klaric und unserem erst 17-jährigen Eigenbauspieler Seppi Gurschler jr. die zum 4:0 und 5:1 trafen!“

Im Grunddurchgang fehlt nur mehr eine Runde!

Der große Dampf ist aus dem Kessel! Bereits vor der letzten Runde des Grunddurchganges stehen die Top-6 fest. St. Johann steht ganz oben, spielt noch zu Hause gegen Telfs und könnte durchaus als die Nummer eins in das obere Play-off gehen. Verfolger Volders trifft noch auf Kematen, Kitzbühel spielt in Ebbs und das ist dann wohl auch der Schlager der Runde. Die WSG Tirol Juniors spielen in Völs und Fügen empfängt den SV Wörgl. Die Top-6 werden zum Start des Play-off wohl kaum mehr als vier Punkte trennnen, Hochspannung garantiert. Völs, Kematen, Telfs, der IAC, Kundl und Wörgl spielen im unteren Play-off. Kundl und Wörgl werden etwa vier Punkte Rückstand auf das restliche Feld haben. Also auch im Kampf gegen den Abstieg bleibt es hochdramatisch.

Details

