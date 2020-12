Regionalliga Tirol: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Sonntag, 20. Dezember 2020 20:38

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Daniel Wurnig (FC Kufstein)

Endergebnis:



1. Daniel Wurnig (FC Kufstein / 9677 Stimmen)

2. Lukas Caria (SVG Reichenau / 2845 Stimmen)

3. Christian Pauli (FC Kitzbühel / 2137 Stimmen)

4. Fabian Markl (SC Imst / 1673 Stimmen)

5. Manuel Kovatsch (SVG Reichenau / 639 Stimmen)

6. Sascha Wörgetter (SV Wörgl / 321 Stimmen)

7. Patrick Beschta (SV Wörgl / 296 Stimmen)

8. Ronald Gercaliu (FC Kufstein / 214 Stimmen)

9. Marvin Kranebitter (SV Telfs / 205 Stimmen)

10. Lukas Wackerle (SC Schwaz / 167 Stimmen)