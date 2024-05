Reutte liefert Stubai Duell auf Augenhöhe – dramatisches Derby zwischen Haiming und Landeck

Details Sonntag, 05. Mai 2024 01:14

Der überlegene Tabellenführer der Landesliga West, FC Stubai, hatte im ersten Spitzenspiel der 20. Runde beim SV Reutte eine Partie auf Augenhöhe zu bestreiten. Stubai setzt sich am Ende mit 3:1 durch. Ebenso hochdramatisch das Derby zwischen dem SV Haiming und dem SV Landeck. Haiming setzt sich mit 3:2 durch und kann Reutte auf Platz vier der Tabelle verdrängen. Götzens bezwingt Zirl mit 4:2 und liegt damit weiterhin zwölf Punkte hinter Leader Stubai.

Reutte und Stubai liefern sich Duell auf hohem Niveau!

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Wir haben ein schweres Spiel in Reutte erwartet, aber es war noch schwerer, in Reutte zu bestehen, als wir gedacht haben. Taktisch und körperlich von beiden Teams eine sehr stark geführte Partie. In der ersten Halbzeit Halbchancen auf beiden Seiten und leichte Vorteile für unsere Mannschaft. Torlos ging es in die Pause. Vier Minuten nach Wiederanpfiff ein Strafstoß für Reutte, den Stefan Sucur verwandelt. Faktisch im Gegenzug auch ein Strafstoß für mein Team und das 1:1 durch Egemen Kahraman. Wir hatten dann eine oder zwei gute Möglichkeiten, die wir nicht genutzt haben. Eine ganz tolle Aktion hat uns aber dann in der 76. Minute die Führung gebracht. Das 2:1 durch Matthias Mayerhofer war sicherlich der Knackpunkt in dieser Partie. Von Reutte kam in Folge nichts Zwingendes mehr. Mit einem Kopfballtreffer zum 3:1 in der Nachspielzeit durch Lucca Filz haben wir dann den Deckel drauf gemacht. Der siebente Sieg im siebenten Spiel der Rückrunde. Reutte war aber ein extrem starker Gegner in einem auf sehr hohem Niveau ausgetragenen Duell.“

Haiming verteidigt mit neun Mann 3:2-Erfolg gegen Landeck

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein richtiges Derby! Rassige, kampfbetonte Zweikämpfe mit einem verdienten Sieg unserer Mannschaft! Gleich von Beginn an machten wir Druck und kamen zu zwei guten Einschussmöglichkeiten, die wir nicht nutzen konnten. Durch einen Konter der Gäste hieß es aus heiterem Himmel 0:1 durch einen Treffer von Michael Albert! In Minute 44 konnten wir durch einen Elfmeter von Marcel Herz ausgleichen. In Halbzeit zwei das gleiche Bild. Wir dominierten das Spiel, gerieten aber wieder in Rückstand. 1:2 durch Elias Köhle in der 54. Minute. Wir konnten diesen aber durch Aaron Wallisch und abermals Marcel Herz auf eine 3:2 Führung drehen. Nach einem - aus meiner Sicht ungerechtfertigtem Ausschluss von Sejdo Kolic und einer Gelb/Roten Karte für Fabio Herz - mussten wir inklusive Nachspielzeit mehr als zwanzig Minuten mit neun Spielern agieren und uns über die Zeit retten. Das ist uns mit einer top kämpferischen Leistung gelungen und wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.