Drei Punkte für Telfs, dem Innsbrucker AC und Kematen!

Samstag, 04. Mai 2024

In der dritten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol haben die Top-2 Siege einfahren können. Der SV Telfs gewann nach einer dominanten Partie beim Innsbrucker AC mit 3:1. Auch der Völser SV mit einer starken Vorstellung und mit einem 2:1 Erfolg gegen den SV Wörgl. Die Partie SV Kematen gegen den SC Holz Pfeifer Kundl blieb unter den Erwartungen. Kundl war an einem Punkt dran, verliert aber im Finish 0:1. In der Tabelle überholt Kematen damit den Innsbrucker AC. Am Tabellenende keine Änderung. Wörgl liegt nach wie vor als Tabellenletzter drei Punkte hinter Kundl.

Telfs mit starker Leistung beim Innsbrucker AC

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Telfs ist ganz klar besser in die Partie gestartet. Sie haben die Zweikämpfe angenommen, waren ganz einfach spritziger. Wir konnten aber in der 18. Minute nach einer Flanke von Andrija Jurisic durch Stefan Pantic in Führung gehen. In der 2. Hälfte war es dann aber nur mehr eine Frage Zeit, bis Telfs der Ausgleich gelingt. Nach 58 Minuten waren wir schon 1:2 zurück und das 1:3 fiel in der 78. Minute. Aus meiner Sicht ein absolut verdienter Sieg für die Gäste aus Telfs!“

Marcel Schreter, Trainer SV Telfs: „Wir haben absolut verdient gewonnen und uns eine große Anzahl an Möglichkeiten erspielt. In der 18. Minute haben wir allerdings nicht gut verteidigt und sind mit 0:1 in Rückstand geraten. In Halbzeit zwei konnten wir aber das Spiel schnell drehen. 1:1 in der 51. Minute durch Matej Dretvic und das 2:1 sieben Minuten später durch Julius Perstaller. Heute war die Mannschaft am Punkt, sie hat um jeden Zentimeter gefightet. Den Schlusspunkt zum 3:1 hat Daniel Unterlechner in der 78. Minute gesetzt. Die taktischen Vorgaben wurden heute perfekt umgesetzt!“

Völs die bessere Elf – aber enge Partie gegen Wörgl

Alexander Pfurtscheller, Trainer Völser SV: „Für uns hat das Spiel ganz bitter mit einer schweren Verletzung von Andrea Riehle begonnen. In dieser Phase auch das 0:1 durch Korbinian Kirchmair in der 12. Minute. Aber dann sind wir besser ins Spiel gekommen und konnten richtig gut Druck aufbauen. Das 1:1 in der 44. Minute nach einem Freistoß von Francesco Riehle. Der Ball springt an das Lattenkreuz und Yalin Genc trifft absolut verdient zum Ausgleich. In Hälfte zwei haben wir einige sehr gute Umschaltaktionen gezeigt. Nach einem Superpass von Yalin Genc konnte Andreas Probst in der 55. Minute auf 2:1 stellen. Danach spielte unser Team leidenschaftlich und sehr kompakt und hat den Dreier sicher über die Zeit gebracht!“

Kundl mit bitterer Niederlage in Kematen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Mir fehlen langsam die Worte. Wieder brachte sich der SC Kundl gegen Spielende um einen möglichen Punktegewinn. In einer eher mäßigen Regionalligapartie war Kundl das Team mit den besseren Torchancen, aber die SCK-Akteure waren vor dem Tor einfach zu harmlos. Der Gegentreffer in der 87. Minute durch Markus Plunser fiel eigentlich aus dem Nichts!“

