Mils schafft mit Sieg gegen Zams Anschluss an die Tabellenspitze – Münster bezwingt Natters knapp

Details Montag, 23. Mai 2022 23:17

Die einzige Mannschaft im Spitzenfeld der Tirol Liga, die in der 25. Runde voll punkten konnte, war der SC Mils. Mils feiert den erwarteten Pflichtsieg gegen Zams im Ausmaß von 4:0. Fünf Runden vor Schluss fehlen Mils vier Punkte auf die Aufstiegsrelegation und fünf auf den Titel. Aber auch der Innsbrucker AC lauert noch einen Punkt hinter Mils – beeindruckend das 7:2 des IAC auswärts bei Leader SPG Silz/Mötz. Aufsteiger SC Münster zeigt eine sehr solide Saison – 2:1 gegen den FC Koch Türen Natters und damit schon 31 Zähler am Konto.

Doppelpack von Peter Kostenzer für Münster gegen Natters

Mario Thaler, Co-Trainer SC Münster. „Das Spiel hat für unsere Mannschaft gut begonnen. Die Führung in der 18. Minute durch Peter Kostenzer, aber das Geschehen spielt sich doch vor allem im Mittelfeld ab. Spielerisch beidseitig ziemlich verkrampft. Hälfte Nummer zwei begann mit dem 1:1 durch Philipp Angerer in der 47. Minute, kurzzeitig das Spiel ziemlich zerfahren, aber wir konnten es wieder unter Kontrolle bringen und hatten einige Möglichkeiten auf die Führung. Optisch waren wir sicherlich überlegen, das 2:1 in der 72. Minute durch den zweiten Treffer von Peter Kostenzer nicht unverdient. Wir haben es aber verabsäumt nachzulegen. Das war zum Teil doch recht fahrlässig, die Gäste hatten ein bis zwei Chancen auf das 2:2, aber haben diese nicht wirklich konkret zu Ende gespielt. Wir hatten über das Spiel gesehen wesentlich mehr Hochkaräter und deswegen ist es auch ein verdienter Erfolg.“

Beste Spieler SC Münster: Patrick Dessl, Peter Kostenzer und Clemens Wieser

Mils über Standards gegen Zams brandgefährlich

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Die erste Hälfte war ziemlich hart, obwohl wir in der 10. und 18. Minute durch Max Ablinger und Filip Tomic getroffen haben. Wir haben zunächst das Spiel kontrolliert, dann aber den Faden verloren. Aus dem Spiel ist heute nicht viel gegangen, wir haben Standards gebraucht um Tore zu erzielen, aber in dieser Richtung waren wir brandgefährlich. Die ersten beiden Tore nach Ecken, der dritte Treffer in der 45. Minute ein toller Freistoß von Daniel Zauner ins lange Kreuzeck. Der vierte Treffer ein Strafstoß von Mario Angerer in der 55. Minute. Ein Pflichtsieg, der schon im Finish auch noch etwas höher hätte ausfallen können.“

Bester Spieler SC Mils: Daniel Zauner