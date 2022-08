Volders mit Déjà-​vu - auch gegen Münster Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert

Details Dienstag, 09. August 2022 02:13

Dem FC Volders war das Spielglück in den ersten beiden Spielen der Tirol Liga 2022/23 nicht hold – jeweils drei Punkte vor Augen, kassiert man den Ausgleich in der Nachspielzeit. In Runde zwei war es der SC Münster, der für den Frust bei Volders zuständig war.

Coach von Volders: „Könnten mit sechs Punkten in der Tabelle stehen!“

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Das Tut schon sehr weh – Ebbs macht den Ausgleich gegen uns zuletzt in der 94. Minute und Münster macht das 1:1 in der 92. Minute. Aus meiner Sicht haben wir auch einen klaren Strafstoß in der 86. Minute nicht zugesprochen bekommen. Ein Gestocher in der Nachspielzeit und das 1:1 durch Thomas Schatz. Unser Tor war ein wunderschöner Treffer per Seitfalldrehschuss von David Haller. Wir könnten mit sechs Punkten nach zwei Runden in der Tabelle stehen, haben aber nur zwei!“

Spielanalyse aus der Sicht von Münster

Auswärtspunkt in der Nachspielzeit gerettet! Beim Auswärtsspiel in Volders konnte Patrick Mair wieder auf den Großteil seiner Stammelf zurückgreifen. Von den Stammspielern fehlten Peter Kostenzer und Jan Dieminger. Im Tor stand daher abermals David Dreossi.

Dennoch fand unser Team überhaupt nicht ins Spiel und bereits in der 6. Minute erzielte David Haller mit einem Rückzieher das 1:0. In den ersten 20 Minuten verlief das Spiel sehr einseitig und Münster konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Gottseidank konnte sich Volders nicht viele Großchancen erarbeiten. Die zweite Hälfte der 1. Halbzeit konnte der SCM das Spiel offener gestalten und kam auch zu einigen Chancen. Kurz vor der Pause sah Stefan Mauracher für ein Foul die gelbe Karte.

In der 2. Halbzeit hatte Münster etwas mehr Spielanteile, da die Gastgeber darauf bedacht waren, die knappe Führung über die Runden zu bringen. Echte Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware und insgesamt konnte man die Partie nur als "mäßig" bezeichnen. Erst in der Nachspielzeit kam der Ball im gegnerischen Strafraum zum eingewechselten Thomas Schatz und er netzte zum 1:1 ein. Kurz darauf verfehlte der ebenfalls eingewechselte Daniel Nagraisalovic nur knapp das Tor. Dafür sah er nach dem Schlusspfiff noch die gelb-rote Karte wegen Schiedsrichterkritik und wird daher beim Heimspiel gegen den SVI fehlen.