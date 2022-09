Völs bleibt auch im Spitzenspiel gegen den IAC ungeschlagen – Viertes Remis für Volders gegen Mayrhofen

Details Dienstag, 06. September 2022 02:04

Vier Remis und ein Sieg bei zwei Niederlagen nach der siebenten Runde der Tirol Liga für den SV Volders. Mit dem 1:1 gegen SVG Bründl Sports Mayrhofen kann sich Volders nicht vom Tabellenende lösen. Leader Völser SV ist dem Dreier gegen dem Innsbrucker AC zwar näher, aber auch in dieser Partie gibt es ein 1:1. Profitiert haben davon an der Tabellenspitze Wacker Innsbruck und Ebbs, die Siege einfahren können.

Nächstes Remis für Volders – 1:1 gegen Mayrhofen

Erich Trinkl, Obmann SVG Bründl Sports Mayrhofen: „ Nach einem tollen Spiel unter der Woche, in dem wir den SC Münster klar mit 6:1 besiegen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen konnten, ging es gegen den FC Volders. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Volders musste man sich schlussendlich mit einer Punkteteilung zufriedengeben. In einer umkämpften ersten Hälfte brachte Michael Eberl die SVG mit 0:1 in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel vergab man die Riesenchance auf das 0:2. In der zweiten Halbzeit schien man die Partie im Griff zu haben, spielte aber einige aussichtsreiche Gelegenheiten nicht konsequent zu Ende. Die Folge war der nicht unverdiente Ausgleich zum 1:1 Endstand.“

Thomas Fiegl, Trainer der SVG Mayrhofen: „Alles gegeben, alles versucht, aber den Sack nicht frühzeitig zugemacht und somit muss man mit der Punkteteilung zufrieden sein. Nächste Runde bzw. das Nachtragsspiel am 10. und 13.9. gegen den SV Innsbruck und die Union Innsbruck jeweils um 20:00. Das könnten richtungsweisende Spiele werden, um den einstelligen Tabellenplatz zu festigen.“

Remis im Spitzenspiel zwischen Völs und dem IAC

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Das Spiel hat gehalten, was die Tabelle versprochen hat. Ein sehr gutes Spiel und in der elften Minute aus dem Nichts das 0:1. Michael Simic mit einem Schuss aus 25 Metern zum 1:0 für den Innsbrucker AC. In der zweiten Hälfte haben wir dominiert, das 1:1 ist uns in der 55. Minute durch Marco Hesina gelungen. Wir hätten das 2:1 machen können, waren näher am Dreier als der Gegner. Der IAC hat auch den Ball einmal von der Linie gekratzt, aber in Summe geht das Remis okay!“