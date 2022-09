Kantersieg von Mils gegen die Union Innsbruck – Volders gelingt klarer Sieg in Oberperfuss

Details Sonntag, 11. September 2022 00:37

Bittere 2:8 Niederlage der Generali Union Innsbruck in der achten Runde der Tirol Liga. Der SC Mils kommt wieder voll in die Spur und ist auch im Abschluss effektiv. Auch der FC Raika Volders kann voll punkten. Kein Gegentreffer beim 4:0 auswärts gegen den SV Weber Beton Oberperfuss – und das ist besonders bemerkenswert. Volders klettert vor den Partien am Sonntag um vier Plätze nach oben. Der Innsbrucker AC gewinnt das Spitzenspiel gegen den SK St. Johann mit 5:3. Das Spitzenspiel am Sonntag, dem 11. September 2022, bestreiten um 17 Uhr Prutz/Serfaus und Leader Völser SV. Natters freut sich bereits ab 12:30 Uhr auf den FC Wacker Innsbruck.

Coach von Mils: „Schon lange gut gespielt – heute auch die Tore geschossen!“

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Unser Plan war von Anfang an Druck zu erzeugen und schnell in Führung zu gehen. Wir haben wirklich gut Fußball gespielt und lagen nach etwas mehr als zwanzig Minuten durch Treffer von Clemens Herdy, Manuel Eiterer und Martin Angerer mit 3:0 voran. Dann ist der Union das 1:3 durch Aleksandar Jovanovic gelungen. Wir haben ja schon lange gut gespielt, die Tore sind uns aber erst heute gelungen. Noch vor der Pause das 4:1 durch den zweiten Treffer von Clemens Herdy und das 5:1 durch Philipp Santeler. Es war heute einfach überlegter, wenn wir in die Nähe des gegnerischen Tores gekommen sind. In Hälfte zwei das 6:1 durch Sandro Pilaj, das 7:1 durch Lukas Berger und das 8:2 durch Martin Angerer in der Nachspielzeit. Den zweiten Treffer für die Union erzielte Stefan Milenkovic. Der Goalie der Union hat noch weitere Treffer verhindert, ein dickes Pauschallob für meine Mannschaft!“

Volders in Oberperfuss Chef am Platz

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Wir waren von der ersten Minute an Chef am Platz – das kann man absolut so sagen. Faktisch haben wir keine einzige Chance der Heimelf zugelassen. In letzter Zeit hatten wir ja immer wieder das Problem, in letzter Sekunde ganz bittere Gegentreffer zu kassieren. Heute sind wir in der neunten Minute durch David Haller in Führung gegangen, Gorgy Ayckbourne hat in der 28. Minute auf 2:0 gestellt. Dem 2:0 ging eine ganz tolle Aktion über rechts mit Doppelpass voraus. Tor drei wie eins aus einer Standardsituation in der 64. Minute durch Dominic Hochmuth. Diese Standardsituationen trainieren wir auch ganz speziell unter der Woche. Der vierte Treffer nach einem doppelten Doppelpass durch Manuel Egger in der 87. Minute – auch ein wirklich schönes Tor von der Entstehung her.“

Beste Spieler FC Raika Volders: Elias Ortner (IV), Andrei Stupac (MF), Manuel Egger (MF)