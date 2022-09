Thomas Löffler und Akif Güclü analysieren den Dreier von Natters gegen Wacker Innsbruck

Details Sonntag, 11. September 2022 15:39

Natters stand in der achten Runde im Fokus der Tirol Liga und es ist nicht schwer zu erraten warum. Beim FC Koch Türen Natters war der FC Wacker Innsbruck zu Gast und man kratzte wieder an der 1000-Zuschauer Grenze. Natters feiert ein Fußballfest – sogar mit einem Dreier gegen Wacker Innsbruck. Das ist bislang nur einer Mannschaft gelungen und Wacker schien einen Lauf gestartet zu haben. Natters bremst aber den FC Wacker mit einem 2:0 Erfolg. Um 17 Uhr folgt am Sonntag, dem 11.9.2022, der große Schlager zwischen Prutz/Serfaus und Völs. Prutz/Serfaus könnte mit einem Sieg auf Platz drei der Tabelle springen, Völs könnte mit einem Dreier die Tabellenführung untermauern.

Übergewicht an Topchancen

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Knapp 1000 ZuschauerInnen und Fans – ein echtes Fußballfest. Ganz toll, wie alle geholfen haben heute dieses Spiel so gewaltig über die Bühne zu bringen. Absolut traumhaft! Traumhaft auch der Start in die Partie. Nach zwei Minuten konnten wir durch Alexander Plattner in Führung gehen. In der ersten Halbzeit hatten wir dann auch noch zwei bis drei Topchancen. Wacker hatte natürlich mehr Spielanteile, aber aus meiner Sicht weniger zwingende Gelegenheiten. Wacker hatte in Hälfte zwei noch mehr Spielanteile, aber auch wir haben gut in die zweiten 45 Minuten gefunden. Wacker körperlich stärker, aber das ist nicht verwunderlich. Unser Goalie hat ganz großartig gehalten – das war natürlich in einigen Szenen auch sehr wichtig. Das 2:0 in der 79. Minute durch Christoph Hackl. Aus meiner Sicht ein verdienter Sieg, wenn man die konkreten Möglichkeiten heranzieht, hatten wir ein Übergewicht!“

Zwei Unaufmerksamkeiten

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Uns war es absolut bewusst, dass auf diesem schwierigen und engen Platz es sehr schwer werden wird. Das haben wir auch versucht den Spielern mitzugeben. Aber kurz nach dem Anpfiff die Führung von Natters. Das hat uns aufgeweckt. Eine tolle Chance für Selim Ajkic im 1:1 Duell – aber es bleibt bei der Führung für Natters. Zwei Kopfbälle nach Standards – so ging es dann mit 0:1 in die Pause. Ähnlich lief Halbzeit zwei. Natters spielt auf Konter, wieder Topchance für uns – aber Natters trifft zum 2:0. Wenn man auswärts sechs oder sieben Top-Chancen nicht verwerten kann, dann verliert man. Wir haben die Mannschaft die ganze Woche gebrieft, aber zwei Unaufmerksamkeiten haben den Unterschied gemacht. Wenn wir das 1:1 gemacht hätten, wäre das Spiel sicher anders gelaufen. Leider verloren – wir müssen es im nächsten Spiel besser machen!“