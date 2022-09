Völser SV und Innsbrucker AC gewinnen die Spitzenspiele gegen Prutz/Serfaus bzw. St. Johann

Details Dienstag, 13. September 2022 00:37

Der sportliche Leiter des Tabellenführers Völser SV, Robert Daniel Saxl, richtet nach der Spielanalyse wichtige Worte an den Verband – und er steht damit nicht alleine. Die Belastung für die Kicker in der laufenden „verkürzten“ Saison der Tirol Liga ist einfach zu groß. Der Völser SV bleibt auch in Runde acht ungeschlagen – 2:0 bei der SPG Prutz/Serfaus und damit drei Punkte Vorsprung auf den neuen ersten Verfolger Innsbrucker AC. Natters hat Wacker Innsbruck eingebremst, der Innsbrucker AC schnappt sich nach einem dramatischen 5:3 gegen den SK St. Johann Tabellenposition zwei.

Völser SV gewinnt Schlagerspiel auswärts gegen Prutz/Serfaus

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Die ersten zwanzig bis dreißig Minuten waren wir sehr druckvoll unterwegs mit einigen guten Chancen. Tormann der Heimelf hält gut, oder wir sind nicht zwingend genug vor dem Tor. Dann ein Tormannfehler in der 21. Minute und Severin Weyrer stellt auf 1:0. Ab der 30. Minute Prutz etwas druckvoller, aber nicht zwingend genug - bis auf einen Schuss an die Querlatte. Wir verteidigen konsequent und als Einheit.

Prutz kommt gut aus der Kabine, aber zu ungefährlich. Ein abgefälschter Freistoß wird von unserem Tormann Andreas Eberl überragend gehalten. In Minute 70 dann der wichtige Treffer zum 2:0 durch unseren Capitano Bernhard Eichner Schöner direkter Freistoß aus etwa 25 Meter. Aus Kontersituationen hätten wir noch ein bis zwei Tore nachlegen können - verabsäumen es aber.

Fazit: Sehr schweres Auswärtsspiel auf tiefem Boden und ohne vier Stammspieler konnten wir mit drei U-18 Spielern in der Startelf überzeugen und auch diese Ausfälle kompensieren. Pauschallob an die ganze Truppe! Wir freuen uns auf das kommende Match am Samstag gegen den Wacker Innsbruck Bezwinger FC Natters!

Persönliches Anliegen

Wie schon einige Trainer und Verantwortliche vor mir kann ich nur unterstützend beipflichten, dass das Programm in der Tirol Liga inkl. Cup zu viel ist. Eine Mini-Sommerpause und eine Englische Woche nach der anderen inkl. Cup ist im Amateurbereich nicht vertretbar. Egal ob alt oder jung, man merkt es den Spielern an und auch die Verletzungen sind leider auffallend mehr geworden. Man sollte die Meisterschaft wieder strecken und nicht schon im Oktober aufhören. Sollte coronatechnisch und auch vom Wetter her möglich sein!“

Innsbrucker AC erobert mit Sieg gegen St. Johann Platz zwei

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut agiert. Der Gegner sehr aggressiv und mit gutem Tempo. Wir gehen zwar in der 20. Minute durch Marcel Fiechtner nach einem Freistoß in Führung, aber St. Johann dreht die Partie durch Maximilian Seeber und Milos Peric auf 1:2. Wir können uns bei unserem Goalie bedanken, dass es nur zwei Gegentore in der ersten Hälfte geworden sind. Dann haben wir umgestellt und das Spiel komplett unter Kontrolle bekommen. Das 2:2 in der 49. Minute durch David Oberortner. Michael Simic bringt uns in der 70. Minute wieder in Führung, wunderschön das 4:2 durch David Oberortner in der 81. Minute. Aufgrund der zweiten Hälfte geht der 5:3-Sieg – Christoph Bader trifft für St. Johann noch in der Nachspielzeit und Michael Simic für den IAC im Gegenzug - absolut in Ordnung. Aber es gab aber auch die enge Phase, wo das Spiel an der Kippe stand und unser Goalie uns im Spiel gehalten hat.“