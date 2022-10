Michael Streiter und Robert Daniel Saxl analysieren Volders gegen Völs

Details Montag, 10. Oktober 2022 23:09

Der Völser SV bekommt als Leader der Tirol Liga mehr Druck von unten. Die Formkurve des FC Volders zeigt schon länger steil nach oben und auch gegen den Tabellenführer Völs setzte sich dieser Trend fort. Volders gewinnt mit 3:1 und liegt nur mehr fünf Punkte hinter Völs. Die SPG Prutz/Serfaus hat mit einem 5:0 gegen Mils punktemäßig mit Völs gleichgezogen.

Coach von Volders: „Die Spieler sehen, dass es funktioniert!“

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Ein absolut verdienter Erfolg. Ein Tor schöner als das andere. Eine tolle Einzelaktion von Jakob Triendl in der 24. Minute zum 1:0. In der 50. Minute eine ganz starke Kombination, die Manuel Egger zum 2:0 abschließen kann. Matteo Braconi setzt sich zehn Minuten später durch und trifft zum 3:0. Andreas Probst trifft in der 68. Minute für Völs. Wir traineren sehr viel und werden mit unserem Spielsystem immer vertrauter. Drei Spiele und drei Siege – die Spieler sehen, dass es funktioniert und deswegen sind wir so schwer zu bespielen!“

Kaum fitte Spieler!

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Wir hatten viele Krankheitsfälle unter der Woche und wenige fitte Spieler. Der Gegner stimmte einer Spielverschiebung nicht zu und so mussten wir in nicht bester körperlicher Verfassung antreten. Volders war durchgehend über ihre Außenspieler gefährlich. Wir kamen nicht ins Spiel und verteidigten nicht gut an diesem Tag. Zwei Einzelaktionen von Volderer Offensivspielern und ein schlechtes Stellungsspiel mit zu wenig Aggressivität führten zu den ersten zwei Gegentoren. Leider war der lange Ball vor dem 2:0 im Torout, aber wie wir dann verteidigen ist leider ungenügend. Volders verteidigte gut und spielte zweite Halbzeit im „Atletico Madrid Stil“. Nach dem 3:0 war das Match eigentlich entschieden. Mit einem direkten Freistoß zum 1:3 durch Andreas Probst bekamen wir noch mal eine Art zweite Luft und probierten alles. Leider waren wir nicht effektiv und klar genug in unseren Aktionen. Durchaus verdiente Niederlage nach einer für uns schwierigen Trainingswoche.

Allgemein ärgerlich finde ich, dass wenige Schiedsrichter mehr als drei Minuten Nachspielzeit geben, egal wie viele Tore fallen, Verletzungen für Unterbrechungen sorgen oder der Gegner offensichtliches Zeitspiel betreibt!“