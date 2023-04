Volders stößt mit Sieg in Münster auf Platz vier vor – Natters verbessert sich auf Platz zehn!

Details Dienstag, 04. April 2023 01:28

Ein knapper 1:0 Erfolg des FC Volders beim SC Münster lässt die Kicker von Michael Streiter in der 18. Runde der Tirol Liga weiter nach oben klettern! Platz vier – nur mehr drei Punkte hinter Leader Prutz/Serfaus, die zu Hause gegen Mayrhofen über ein 4:4 nicht hinauskommen. Der FC Koch Türen Natters setzt sich mit einem klaren 3:1 gegen die Generali Union Innsbruck weiter vom Tabellenende ab. Die rote Laterne musste der SV Innsbruck übernehmen – trotz eines beachtlichen 0:0 in Ebbs. Denn der SV Kirchbichl schafft die Sensation und bezwingt den SV Völs mit 2:0. Die 19. Runde wird bereits am Gründonnerstag um 20 Uhr mit der Partie Mayrhofen gegen Natters eröffnet. Die großen Schlager gibt es am Karsamstag – Völs empfängt Mils, Volders den IAC und Wacker Innsbruck das Team von Ebbs.

Volders Sieg in Münster analysiert aus der Sicht von Münster

Beim Heimspiel gegen Volders musste Headcoach Patrick Mair neben Daniel Nagraisalovic und Peter Kostenzer auch auf Kapitän Thomas Schatz (gesperrt) verzichten.

Die Gäste aus Volders übernahmen von Beginn an das Kommando, gingen aber sträflich nachlässig mit ihren Chancen um: Unvermögen und Pech bei Volders und ein guter Jan Dieminger bei Münster sorgten dafür, dass es nach vierzig Minuten noch 0:0 stand und der ein oder andere Münsterer Fan hoffte, dass sich die schlechte Chancenauswertung der Gäste mit einem Treffer der Heimischen rächen würde. In der 44. Minute konnte dann aber Jakob Triendl doch noch ins kurze Eck einschießen.

Auch die zweiten Halbzeit brachte keine nennenswerten Möglichkeiten für Münster. Auch wenn der Einsatz wieder deutlich besser als in Oberperfuss war, gelang so gut wie nichts. Verunsicherung und Unform bei den Leistungsträgern waren deutlich zu spüren. So erledigten zumindest die jungen Spieler - allen voran Alexander Reiter - brav ihre Aufgaben. Um dem Tabellenfünften gefährlich zu werden, war das aber zu wenig. In der Nachspielzeit sah dann noch Alexander Szabo die 5. Gelbe Karte und wird beim wichtigen Spiel gegen Tabellenschlusslicht SV Innsbruck fehlen.

Dominanter Auftritt von Natters gegen die Union Innsbruck

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen – waren absolut spielbestimmend und haben zur Pause verdient mit 3:0 geführt. Alexander Plattner hat uns in der 19. Minute in Führung gebracht, Florian Schweighofer traf in der 20. und 41. Minute. In der zweiten Spielhälfte ist das Spiel etwas abgeflaut. Es gab aber Chancen auf beiden Seiten. Ein indirekter Freistoß im Strafraum brachte das 1:3 für die Union – Torschütze war Stefan Milenkovic in der 75. Minute. Nach dem 3:0 war ich aber schon sicher, dass heute nichts mehr anbrennen wird!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei