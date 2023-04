Kirchbichl gelingt Sensation gegen Völs – Kematen und St. Johann mit Nullnummer

Details Sonntag, 02. April 2023 02:01

Alles ist möglich – diese Devise gilt seit dem Start der Rückrunde der Tirol Liga und das hat sich auch am 1. April 2023 bestätigt. Der Völser SV unterliegt in Kirchbichl mit 0:2 – ein starkes Lebenszeichen von Kirchbichl im Kampf gegen den Abstieg. Mils gewinnt das Duell gegen Wacker Innsbruck 4:1 und der SV Kematen trennte sich bereits am Freitag vom SK St. Johann torlos. Leader Prutz/Serfaus könnte sich am Sonntag mit einem Dreier gegen Mayrhofen etwas absetzen, dem Innsbrucker AC (4:1 gegen Oberperfuss) und Volders (1:0 in Münster) gelingen extrem wichtige Dreier.

Coach von St. Johann: „Einen Dreier hat Kematen und wir nicht verdient!“

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der ersten Halbzeit gab es ein Chancenplus für Kematen. Es waren vor allem Eigenfehler meiner Mannschaft. In der zweiten Hälfte waren wir am Drücker. Aus meiner Sicht ein gerechtes Remis, einen Dreier haben beide Mannschaften nicht verdient, denke ich. Wir hatten unsere besten Möglichkeiten in der 70. und 94. Minute, Kematens größte Möglichkeit gab es auch im Finish. Der eine Punkt bringt aber beide Mannschaften nicht wirklich voran!“

Coach von Kirchbichl nach Sieg gegen Völs: „Bei uns hat jeder alles gegeben!“

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Ein verdienter 2:0 Erfolg. Ein Verteidigungsfehler von Völs nach fünf Minuten und Christoph Hechenbichler konnte auf 1:0 für Kirchbichl stellen. Wir haben uns in Folge auf die Defensivarbeit konzentriert. Gelungene Umschaltaktion in der 24. Minute und Christoph Gschösser gelingt das 2:0. Eine kompakte Leistung meiner Mannschaft, wir waren dem 3:0 näher als Völs dem Anschlusstreffer. Bei unserer Mannschaft hat jeder alles gegeben und das ist in unserer Situation das, was wirklich zählt!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei