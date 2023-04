Oberperfuss stürzt Prutz/Serfaus von der Tabellenspitze – Dreier für den SV Innsbruck gegen Münster

Details Sonntag, 09. April 2023 02:32

Auch die 19. Runde der Tirol Liga zu Ostern 2023 hat vor allem Überraschungen und Sensationen gebracht. Eine Sensation hat der SPG Prutz/Serfaus die Tabellenführung gekostet – eine 1:3-Niederlage beim SV Weber Beton Oberperfuss. Am anderen Ende der Tabelle gibt der SV Innsbruck die rote Laterne mit einem 2:0 Erfolg gegen den SC Münster ab. Nach vier Runden 2023 sind übrigens der IAC, Volders und der IAC mit zehn Punkten die erfolgreichsten Mannschaften. Ein weiterer Tiefschlag für den FC Wacker Innsbruck – 0:2 vor an die 1500 Fans zu Hause gegen den SK Ebbs. Damit fehlen Wacker Innsbruck bereits sechs Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Der Völser SV übernahm mit einem 2:0 im Spitzenspiel gegen den SC Mils wieder die Tabellenführung.

Doppelpack von Moritz Hupfauf für Oberperfuss gegen Prutz/Serfaus

Sandro Abfalterer, SV Weber Beton Oberperfuss: „Eigentlich sind wir schlecht in das Spiel gestartet. Ein an und für sich harmloser Schuss von Joshua Harold wird in der sechsten Minute unhaltbar abgefälscht und es heißt 1:0 für die Gäste. Wir sind dann aber besser ins Spiel bekommen und haben auch eine Überzahl an Möglichkeiten uns erspielen können. In der ersten Halbzeit hatte Prutz eigentlich keine echte Möglichkeit, wir drei bis vier. In der 14. Minute konnten wir durch Moritz Hupfauf ausgleichen und ein Strafstoß in der 29. Minute, der von Noah Heis verwandelt wurde, brachte uns 2:1 in Führung. Moritz Hupfauf ist dann auch in der 70. Minute das 3:1 gelungen. Wir hatten nicht nur ein Übergewicht an Möglichkeiten, wir haben diese auch wesentlich effektiver zu Ende gespielt. Ganz stark unser Florian Bucher in Hälfte eins, er musste leider verletzt in der Pause ausgewechselt werden. Und auch unser Ersatzgoalie Michael Spiegl hat seine Aufgabe mehr als gut gemeistert!“

SV Innsbruck gibt mit Sieg gegen Münster rote Laterne ab!

Alexander Pfurtscheller, Trainer SV Innsbruck: „Zu Beginn ein ziemlich vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften. Man hat gesehen, keiner wollte ein schnelles Gegentor kassieren. In der 25. Minute ein grandioser Distanzschuss von Francesco Pittl zum 1:0 für meine Mannschaft. Das war dann doch der Dosenöffner, aber die Gäste mit gefährlichen Standardsituationen, die wir aber gut verteidigt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir den Faden verloren. Wir haben uns darauf konzentriert, auf Konter zu lauern. Einige dieser Konter haben wir vergeben, aber eine Steilvorlage von Martin Müller in der 85. Minute konnte Marcel Santer zum 2:0 verwandeln. So haben wir den Sack zugemacht und uns den Dreier geholt, der uns auf Platz vierzehn der Tabelle bringt!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei