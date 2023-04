Michael Streiter und Elvir Karahasanovic analysieren Volders gegen Innsbrucker AC

Details Montag, 10. April 2023 23:51

Das 1:1 zwischen dem FC Volders und dem Innsbrucker AC hat den SK Ebbs durch den 2:0 Erfolg beim FC Wacker Innsbruck auf Platz drei der Tabelle der Tirol Liga gebracht. Der Völser SV hat wieder von Prutz/Serfaus die Tabellenführung übernommen, Prutz/Serfaus hat im Tirol Cup Achtelfinale den SC Schwaz im Elferschießen eliminiert. Mils ist durch die Niederlage in Völs auf den Aufstiegsrelegationsplatz zurückgefallen. Bitter die Niederlage von Kematen bei der Union Innsbruck – das hat viel Boden gekostet. Der SK St. Johann hat sich wieder mit einem 5:2 gegen Kirchbichl ins „Aufstiegsspiel“ gebracht. Der FC Wacker Innsbruck versucht mit einer Änderung auf der Trainerbank das Ruder herumzureißen. Mit Fabian Lantschner als Interimstrainer gelang Wacker im Achtelfinale des Tirol Cup ein starker Auftritt in Fügen – nach 2:0-Führung ist man aber dann doch 2:3 unterlegen.

Intensive Partie – zwei sehr gute Mannschaften!

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Ein sehr intensives Spiel, in dem wir in der 43. Minute durch David Haller in Führung gehen konnten. Zweimal haben wir die Latte getroffen – hätten auch den Lucky Punch setzen können. In den letzten Minuten hatten wir zwei Mann weniger am Feld. Ein Missverständnis hat zu einer zweiten Roten Karte wegen Torchancenverhinderung in der 85. Minute geführt, den Strafstoß hat Michael Simic zum 1:1 verwandelt. Aber auch der Gegner hat einmal die Latte getroffen. Wir haben uns heute teuer verkauft, ein sehr gutes und intensives Spiel!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Die zwei besten Teams im Frühjahr sind aufeinandergetroffen, es stand einiges am Spiel. Wir hatten zunächst etwas mehr vom Spiel, haben einen Sitzer vergeben. Nach einem Angriff von uns wäre meiner Meinung nach Foul zu geben gewesen, im Gegenstoß haben wir das 0:1 kassiert. Nach der Pause haben wir das Spiel bestimmt. Die Heimelf aber im Konter immer gefährlich. Nach der zweiten Gelben Karte für einen Spieler von Volders waren wir natürlich noch besser im Spiel. Nach dem 1:1 hat meiner Meinung nach uns der Schiri die Chance genommen noch zu gewinnen. Viel zu wenig Nachspielzeit, wir hatten ja zwei Mann mehr am Feld! Fünf Minuten länger hätte es mindestens gehen müssen. Die Zuschauer haben zwei sehr gute Mannschaften gesehen. Ich bin nicht unzufrieden damit, in Volders einen Punkt mitgenommen zu haben!“

