Wacker Innsbruck mit strategischer Partnerschaft in die Major Soccer League

Details Freitag, 14. April 2023 21:11

Es vergeht fast kein Tag mit Neuigkeiten von Wacker Innsbruck. Heute gibt es sportliche und wirtschaftliche Weichenstellungen zu berichten. Sebastian Siller leitete erstmals das Training von Wacker – in Zusammenspiel mit Fabian Lantschner, der die Mannschaft nach dem Abgang von Akif Güclü interimistisch betreut hatte. Und noch überraschender eine strategische Partnerschaft über den „Großen Teich“ hinweg. Der Los Angeles FC aus der Major Soccer League wird mit Wacker sportlich und wirtschaftlich kooperieren. Sportlich geht es am 15. April 2023 mit der Partie gegen Münster in der Tirol Liga weiter.

Los Angeles FC vor Einstieg als strategischer Partner

Der Major League Soccer (MLS) Klub Los Angeles FC soll fortan strategischer Partner des FC Wacker Innsbruck werden.

Das Engagement beim Tiroler Traditionsverein ist vorbehaltlich der Generalversammlung am 26. April, bei dem Mitglieder über den Einstieg des strategischen Partners abstimmen. Vertreter von LAFC stellten sich beim heutigen Vereinsabend erstmals bei den FCW-Mitgliedern vor.

Hannes Rauch über die zukünftige strategische Partnerschaft: „Ich möchte LAFC recht herzlich in Innsbruck willkommen heißen. Der Austausch zog sich über die letzten Monate und wir sind sehr froh, dass wir uns nun auf eine strategische Partnerschaft (vorbehaltlich der Generalversammlung) verständigen konnten.

Diese Partnerschaft ermöglicht es uns langfristig den Verein wirtschaftlich sowie sportlich zu entwickeln und Schritt für Schritt wieder zurück Richtung Profifußball zu blicken!“

Benny Tran (Executive Vice President, LAFC): „Wir fühlen uns sehr geehrt und sind extrem aufgeregt mit dem FC Wacker Innsbruck zu kooperieren. Speziell aufgrund der großen Historie und der besonderen Fans glauben wir an das Potential des Vereins!“



