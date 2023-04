Innsbrucker AC lässt im Derby dem SV Innsbruck keine Chance – Kematen lässt in Kirchbichl Dreier liegen!

Details Dienstag, 18. April 2023 01:17

Ganz bitteres 1:1 für den SV Kematen in der 20. Runde der Tirol Liga. Mindestens sechs Sitzer wurden ausgelassen – der SV Kirchbichl holt einen extrem glücklichen Punkt – 1:1 am Ende. Kematen erzielt auch das Tor für Kirchbichl. Damit fünf Punkte Rückstand von Kematen auf Platz sechs und fünf – die Eintrittskarten zur Regionalliga Tirol 2023/24 doch etwas in die Ferne gerückt. Der Innsbrucker AC hingegen zieht sein Ding durch. 5:0 gegen den SV Innsbruck und Tabellenplatz zwei – zwei Punkte hinter Leader Völs.

Auch in Unterzahl trifft der Innsbrucker AC gegen den SV Innsbruck!

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft! In der 5. Minute konnten wir durch Florian Juenemann in Führung gehen. Dann hatten wir Glück – ein Fehler in der Vorwärtsbewegung und ein Lattenschuss der Gäste. Wir haben dann aber wieder ganz klar die Kontrolle über das Spiel gewonnen. Das 2:0 in der 33. Minute durch Simon Goller, das 3:0 in der 41. Minute abermals durch Florian Juenemann. Mit 3:0 ging es in die Pause. Ab der 50. Minute waren wir dann in Unterzahl – Rote Karte wegen Torraub. Trotzdem konnten wir noch zwei Tore erzielen. Nuyan Krasak in der 69. Minute zum 4:0 und Anton Glavas setzt mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Wir sind fokussiert geblieben, haben Gas gegeben!“

Kematen vergibt Sitzer in Serie in Kirchbichl

Peter Schnellrieder, Trainer SV Kirchbichl: „Ein sehr glücklicher Punkt für uns gegen Kematen. Inklusive Elfer hat Kematen mindestens fünf bis sechs Sitzer vergeben. Wir hatten zwar auch Möglichkeiten, aber trotzdem in Summe ein sehr glückliches 1:1. Das Tor für Kematen zum 1:0 hat Johannes Raitmair in der 44. Runde geschossen und auch unser Tor hat Kematen erzielt – ein Eigentor in Minute 57!“

