Völs holt im Spitzenspiel gegen Ebbs drei Punkte – Volders schnappt sich Auswärtspunkt gegen Prutz/Serfaus

Details Dienstag, 18. April 2023 01:47

Ein Punkt auswärts gegen die SPG Prutz/Serfaus ist nicht schlecht – aber es hätten drei sein müssen, wenn der Schiedsrichter normal pfeift. Das erklärt der Coach des FC Raika Volders, Michael Streiter, in seiner Spielanalyse. Volders sichert in der Tirol Liga nach Runde 20 damit Platz fünf, Prutz/Serfaus mit zwei Punkten mehr am Konto belegt Tabellenplatz drei. Der Völser SV holt im Spitzenspiel einen 4:1 Erfolg beim SK Blitschutz Pfister Ebbs und verteidigt damit die Tabellenführung. Ein kurzer Blick auf die kommende Runde: Der absolute Schlager wird am Sonntag, dem 23. April 2023, in Innsbruck angepfiffen. Im Innsbrucker Derby stehen sich Wacker Innsbruck und der Innsbrucker AC gegenüber – Ankick ist um 15 Uhr!

Glanzpartie vom dritten Goalie Patrick Ruez von Völs gegen Ebbs!

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Trotz einiger wichtiger Ausfälle wie zum Beispiel unser Tormann Andreas Eberl, Gregor Engelbrecht und Marco Hesina ein überragendes Spiel unserer Mannschaft. Ebbs mit mehr Ballbesitz, aber mit wenig zwingenden Torchancen in Halbzeit eins. Wir spielen sehr diszipliniert und mit vollem Einsatz in jeder Aktion. Das 1:0 durch Christoph Markt nach einem schön gespielten Konter. Kurz vor der Pause der Ausgleich durch einen direkten Freistoß von Marcello Dindl. Gleich nach der Pause das verdiente 2:1, wieder durch Christoph „Fuzzi“ Markt. 3:1 nach einer super Kombination im Mittelfeld.. Torschütze Christoph Markt „zum Dritten“. Danach Eckball und Gestocher im Strafraum, wobei man fairerweise sagen muss, dass wir Glück hatten, da dem Tor zum 4:1 durch Bernhard Eichner ein Handspiel vorausging. Alles in allem ein verdienter Sieg und wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Pauschallob an die Mannschaft und speziell unserem dritten Tormann Patrick Ruez, der in seinem ersten Tirol Liga Spiel überragend hielt!“

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Wir sind heute ersatzgeschwächt angetreten, Ebbs hatte zu Beginn zwei gute Möglichkeiten – unser Goalie hat gerettet. In Summe eine kämpferisch starke Leistung der gesamten Mannschaft und ein verdienter Erfolg. Dickes Lob an unseren Goalie!“

Coach von Volders hadert mit Schiedsrichterentscheidungen im Spiel gegen Prutz/Serfaus

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „In der ersten Hälfte waren wir ganz klar die bessere Mannschaft. Der Führungstreffer in der 16. Minute durch Andrei Stupac war absolut verdient. Auch in Hälfte zwei hatten wir zwanzig starke Minuten. In Minute 58 der Ausgleich durch Joshua Harold. Das 2:1 für Prutz in der 75. Minute war aus meiner Sicht klar abseits. In der 93. Minute wurde uns zudem ein klarer Strafstoß nicht zuerkannt. Das 2:2 in der 79. Minute ein Ball der allen vorbei ging – und ins Tor der Heimelf. Wenn der Schiedsrichter normal gepfiffen hätte, hätte es für uns ein Dreier sein müssen. Klar, da oben ist es nicht einfach einen Punkt zu holen und ein 2:2 ist ein gutes Ergebnis. Aber es hätte heute mehr sein können!“

