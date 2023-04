Bittere Niederlage von Oberperfuss in Natters – Heimschlappe der Union Innsbruck gegen Mayrhofen

Details Montag, 17. April 2023 02:17

Der SV Weber Beton Oberperfuss hat in der 20. Runde der Tirol Liga beim FC Koch Türen Natters eine starke Vorstellung abgeliefert. Diese blieb aber unbelohnt – ein glücklicher 3:2 Erfolg von Natters. Natters hat sich damit acht Punkte vom Tabellenletzten Kirchbichl abgesetzt, die gegen Kematen ein 1:1 erreichen. Ebenfalls sechs Punkte Puffer hat weiterhin die Union Innsbruck auf den Abstiegsplatz, die 1:8 Heimschlappe gegen den Aufsteiger Bründl Sports SVG Mayrhofen ist aber sicher in die Knochen gegangen. Mayrhofen kann sich auf Tabellenplatz elf verbessern.

Glücklicher Dreier für Natters gegen Oberperfuss

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Eine sehr flotte Partie von der ersten Minute an. Die Gäste gehen in der dritten Minute bereits in Führung, Marius Martha trifft zum 1:0. Eine offene Partie in der ersten Hälfte, aber wir sind dann immer besser ins Spiel gekommen und waren offensiv sehr effektiv. Das 1:1 in Minute acht durch Philipp Angerer, 2:1 drei Minuten später durch Florian Schwaighofer. Oberperfuss wird aber immer stärker, reißt die Partie an sich. Trotzdem in der 38. Minute das 3:1 durch Philipp Oberhofer, mit 3:1 für Natters ging es in die Pause. In der zweiten Hlabzeit Oberperfuss deutlich überlegen, aber den Gästen gelingt nur mehr der Anschlusstreffer in der 80. Minute durch Marius Martha. Ein glücklicher Dreier für Natters!“

8:1 Kantersieg von Mayrhofen bei der Union Innsbruck

Thomas Fiegl, Trainer Bründl Sports SVG Mayrhofen: „Wir waren von der ersten Minute an voll im Flow. Das Ergebnis hätte auch zweistellig ausfallen können. Unsere Torschützen waren Lukas Fuchs (2), Josip Filipovic (4), Leonhard Kröll und ein Eigentor der Union. Den Treffer für die Union erzielte Alireza Karimi!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei