Lucky Punch für St. Johann gegen Ebbs – Oberperfuss feiert klaren Erfolg gegen Mayrhofen

Auftakt zur 21. Runde der Tirol Liga am 21. April 2023. Sehr überraschend die klare 1:5-Niederlage von Mils in Kematen. Nicht minder überraschend der Erfolg des SV Weber Beton Obperperfuss gegen SVG Bründl Sports Mayrhofen im Ausmaß von 5:1. Dem SK St. Johann gelingt ein goldener Dreier in der Nachspielzeit – 1:0 gegen den SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Damit kommt St. Johann Platz sechs bis auf vier Punkte nahe, ein Punkt mehr fehlt auf Platz fünf. Hochspannung am Sonntag, dem 23.4.23, ab 15 Uhr am Tivoli. Im Innsbrucker Derby stehen sich der FC Wacker Innsbruck und der Innsbrucker AC gegenüber. Speziell für Wacker eine richtungsweisende Partie! Mit einem Dreier hätte man wieder den Kontakt zur Aufstiegszone der Tabelle hergestellt.

Philipp Bader gelingt für St. Johann das Goldtor gegen Ebbs

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Im Endeffekt haben wir 1:0 gewonnen, haben uns das Leben aber selbst extrem schwer gemacht. Ein absoluter Sitzer wurde schon in Hälfte eins vergeben, ebenso in Hälfte zwei. Auf der anderen Seite hat uns aber unser Goalie mit zwei tollen Reflexen in Hälfte zwei im Spiel gehalten. Georg Pendl ist ein ganz starker Rückhalt für unsere Mannschaft. Für den so wichtigen Dreier musste dann ein Lucky Punch her. In der Nachspielzeit gelingt Philipp Bader das entscheidende 1:0. Aber normal hätten wir schon in Hälfte eins alles klar machen müssen!“

Oberperfuss offensiv gegen Mayrhofen extrem effektiv

Michael Spiegl, Goalie SV Weber Beton Oberperfuss: „Mayrhofen hat uns von Beginn an vorne sehr stark angepresst. Wir haben uns darauf aber sehr gut eingestellt und sind offensiv extrem effektiv aufgetreten. Führungstreffer durch Philipp Andrä in der 7. Minute, 2:0 durch Simon Kirchmair in der 16. Minute. Mitte der ersten Hälfte konnte ich einen Ball sehr gut abwehren. Dann ein vorentscheidender Doppelschlag meiner Mannschaft in der 21. und 28. Minute. Das 3:0 durch Jonathan Klema und das 4:0 durch Philipp Andrä. Julian Plank gelingt in der letzten Spielminute der ersten Hälfte das 1:4 aus der Sicht der Gäste. Mayrhofen eine sehr gute Mannschaft, auch in Hälfte zwei. Um die 70. Minute herum eine Doppelchance für die Gäste, die ich vereiteln konnte. In Hälfte zwei viel Platz für uns - in Summe ist das Spiel sehr gut für uns gelaufen. In der Nachspielzeit noch das 5:1 durch Marius Martha.“

