Sebastian Siller und Elvir Karahasanovic analysieren das 1:1 zwischen Wacker Innsbruck und dem IAC

Details Sonntag, 23. April 2023 19:41

Über 1600 Zuschauer und Fans wollten sich das Innsbrucker Stadtderby der 21. Runde der Tirol Liga nicht entgehen lassen. Von der Kulisse her gesehen mehr als der 2. Bundesliga würdig, die beiden Teams fighten aber um den Aufstieg in die Regionalliga Tirol. Mit dem 1:1 am Ende kann der Innsbrucker AC sicher besser leben! Der IAC hat damit weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den FC Wacker Innsbruck und liegt auf Tabellenplatz drei. Wacker Innsbruck fehlen vier Punkte auf den Aufstiegsrelegationsplatz und fünf Punkte auf einen fixen Platz in der Regionalliga Tirol 2023/24. An der Tabellenspitze ist es noch enger geworden. Der Völser SV verliert sensationell das Heimspiel gegen Münster mit 0:1. Damit trennen die Top-4 Völs, Prutz/Serfaus, IAC und Volders nur mehr zwei Punkte!

Wir hätten das 2:0 machen müssen!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „In den ersten zwanzig Minuten haben wir einfach nicht ins Spiel gefunden. Taktisch gesehen war das eine sehr undisziplinierte Vorstellung. In dieser Phase hätten wir absolut in Rückstand geraten können. Nach zwanzig Minuten ging es aber bis zum Halbzeitpfiff besser. In Hälfte zwei waren wir die klar bessere Mannschaft. Das 1:0 in der 67. Minute durch Romuald Lacazette absolut verdient. Wir hätten in dieser Phase das 2:0 einfach machen müssen. In der 86. Minute fahren wir einen Konter und verlieren den Ball. Im Gegenstoß das 1:1 durch Sven Masunic. Übergewicht an Chancen für uns, zwei Tausender leider nicht verwertet!“

Daniele Sterba und Sven Masunic die besten Spieler beim IAC

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „In den ersten zehn Minuten haben sich beide Mannschaften abgetastet. Dann haben aber wir das Kommando übernommen. In Folge konnten wir drei Möglichkeiten nicht verwerten – torlos ging es in die Pause. Zweimal hat unser Goalie gerettet, in der 67. Minute aber die Führung durch einen Kopfballtreffer für Wacker Innsbruck durch Romuald Lacazette. Neben unserem Goalie Daniele Sterba war Sven Masunic unser bester Mann. Ihm gelingt auch das 1:1 in der 86. Minute. Eine sehr attraktive Partie vor toller Kulisse – über 1600 Fans und Zuschauer waren live dabei. Das ist Ligarekord in der laufenden Saison!“

Spieldetails im ligaportal.at Ticker

